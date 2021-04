Toni Petrea se teme de repercursiunile eșecului din Supercupa CFR – FCSB: „Sper să nu ne afecteze”. Video

FCSB va debuta duminică în play-off, contra celor de la FC Botoșani. Partida este programată duminică, de la ora 21:00. Toni Petrea este îngrijorat din cauza numeroaselor probleme medicale din lot, mai ales că timpul de refacere este foarte scurt.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În plus, FCSB nu va beneficia nici de avantajul terenului propriu, deși partida este considerată ca fiind “acasă”. Doar că Arena Națională s-a închis pentru revnovări înainte de Euro 2020, iar echipa lui Gigi Becali a fost nevoită să se mute la Giurgiu.

Anton Petrea a vorbit și despre situația jucătorilor accidentați, Darius Olaru, Florinel Coman, Andrei Miron și Iulian Cristea. Speră ca unul dintre ei să fie recuperat până la meciul cu FC Botoșani. Acesta ar fi Iulian Cristea, conform informațiilor oferite în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toni Petrea speră să recupereze un jucător pentru meciul cu FC Botoșani. Iulian Cristea este cel care ar putea intra titular

… despre meciul cu FC Botoșani: “Cam scurt timpul după acest meci de Supercupă. Sper ca jucătorii să nu resimtă această înfrângere. Am discutat cu ei și am încercat să le ridic moralul. Am făcut un joc bun din punctul meu de vedere, cu jucători tineri pe care i-am avut în formație. Numai neșansa de la loviturile de departajare a făcut să pierdem acest trofeu. Ne așteaptă prima etapă de play-off cu o echipă foarte bună. Calificată cu emoții, dar preocupată de joc, de ofensivă. Trebuie să fim foarte atenți și să avem atitudinea corectă față de acest joc. Trebuie să facem ce depinde de noi să câștigăm, avem nevoie de cele trei puncte”.

… despre jucătorii accidentați: “Suntem în proces de recuperare cu toți jucătorii. Sperăm ca măcar pe unul dintre ei să îl avem la meciul de mâine lângă noi. Să vedem situația și de la antrenamentul de astăzi. Sper ca pe viitor să revină cât mai repede, avem nevoie de toți jucătorii. E un program foarte greu, încărcat, cu meciuri multe”.

ADVERTISEMENT

… despre faptul că FCSB este nevoită să joace la Giurgiu: “Trebuie să nu ne gândim foarte mult la acest aspect. Asta este situația, trebuie să ne adaptăm la lucrurile astea. Important este ca noi să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut. Că jucăm la Giurgiu sau în altă parte, ar trebui să conteze mai puțin”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toni Petrea anticipează că lupta la titlu nu se va da doar în trei echipe: “Cred că va mai apărea o surpriză”

… despre disputa pentru primul loc. “Lupta la titlu este foarte disputată. Nu cred că doar FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova vor fi angrenate în această luptă. Pot apărea surprize și dintre celelalte trei echipe. În play-off sunt cele mai bune echipe din campionat, cu apărări destul de bune. Și le place să și joace, stil ofensiv și combinativ. Din păcate nu putem beneficia de aportul suporterilor, ar fi fost mult mai bine pentru toată lumea”.

… despre programul FCSB: “Este o perioadă încărcată, cu jocuri din trei în trei zile. Prea multe lucruri din punct de vedere al antrenamentelor nu pot fi făcute. Decât refacerea jucătorilor după meciuri și menținerea unui tonus cât mai bun. Și o atmosferă cât mai bună. Sper să gestionăm foarte bine această perioadă”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

… despre meciurile rivalelor din play-off: “Fiecare punct este important acum, mai ales după înjumătățire. Contează orice meci, orice punct. Ne uităm și la celelalte jocuri și vom vedea”.