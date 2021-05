Toni Petrea, semnal de alarmă pentru jucători după victoria de la Botoșani: ”Ne așteaptă cea mai grea partidă”

Antrenorul echipei FCSB, Toni Petrea, a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii săi după victoria de la Botoșani și i-a avertizat că partida cu Academica Clinceni va fi una extrem de dificilă.

”Roș-albaștrii” s-au impus în Moldova cu 3-1 și rămân aproape de liderul CFR Cluj. Echipa lui Toni Petrea are 43 de puncte, cu două mai puține decât campioana României.

Tehnicianul bucureștenilor a explicat și de ce l-a înlocuit pe mijlocașul Dragoș Nedelcu după doar o jumătate de oră.

După succesul de la Botoșani, Toni Petrea își avertizează jucătorii

La finalul întâlnirii de la Botoșani, antrenorul Toni Petrea s-a arătat mulțumit de prestația jucătorilor săi, însă i-a avertizat să nu se relaxeze pentru că urmează un meci extrem de important cu Academica Clinceni.

”Nu cred că vom recupera jucători pentru meciul cu Academica Clinceni. Ei au posibilitatea să facă jocuri bune, ne așteaptă cea mai grea partidă din perioada următoare. Mă tem să nu intervină relaxarea. Prevăd că soarta campionatului se va decide în ultima etapă și cred că așa ar fi frumos”, a declarat Petrea.

”O primă repriză bună a noastră în care puteam să mai marcăm. Golul lor ne-a descumpănit puțin. În repriza a doua am cedat mijlocul terenului, nu am mai avut agresivitate, dar era normal pentru că ei au avut două zile în plus de recuperare”, a mai spus tehnicianul FCSB-ului.

Petrea explică cum a obținut FCSB două penalty-uri

”Am mizat pe începutul de joc să-i surprindem și ne-a ieșit. Puteam să mai marcăm de două ori. Nedelcu a luat galben, plus că se vede nu are ritm de joc. De asta l-am schimbat.

Nici nu știu de când nu am avut mai avut două penalty-uri, dar asta însemană că intrăm mai mult în careu și obligăm adversarul să greșească”, a încheiat Toni Petrea.

Partida FCSB – Academica Clinceni, din etapa a șaptea a play-off-ului din Liga 1, se va disputa luni, 10 mai, de la ora 21:30.

