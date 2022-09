Tony Adams, precum naționala lui Southgate. Repetent la prima apariție în ringul de dans pe o melodie cu tema Arsenal. Video

Învinsă de Italia, 0-1, în reeditarea , Anglia va retrograda în eșalonul secund din Liga Națiunilor. O prestație care le dă fiori reci oficialilor forului de la Londra și fanilor înaintea Cupei Mondiale din Qatar. Și care, au spus zâmbind amar cei ce au urmărit show-ul, este egalată doar de cea a lui .

Adams a ales o melodie iubită de fanii tunarilor, dar nu a luat mai mult de 4 de la jurați

Anglia lui Southgate n-a bătut pe nimeni în grupa sa din Liga Națiunilor. . Mai mult, în jocurile din această competiție, a marcat o singură dată, din penalty. Și are 495 de minute fără gol marcat.

De altfel, ultima reușită a vicecampioanei Europei este cea a lui Raheem Sterling în amicalul cu Coasta de Fildeş din martie (3-0). Iar într-un meci oficial, în acel 10-0 cu San Marino din noiembrie 2021.

O prestație la fel de modestă a avut și fostul căpitan al reprezentativei, Tony Adams, ajuns la vârsta de 55 de ani. Care a adunat doar 15 puncte la debutul său în ”Strictly Come Dancing”.

Un show de Cartea Recordurilor

Strictly Come Dancing, sau Strictly, cum i se spune informal, este un show produs de BBC încă din 2004. În acest concurs, celebritățile fac pereche cu dansatori profesioniști și coregrafi și își probează cunoștințele în dansul de societate și latino.

The Guinness World Records a numit Strictly cel mai de succes format de televiziune reality din lume. De altfel, sub titlul ”Dancing with the Stars”, acesta a fost exportat în 60 de țări din întreaga lume. Inclusiv în România.

”Go West”, a lui Pet Shop Boys, pe care suporterii au transformat-o în ”1-0 pentru Arsenal”

Fostul căpitan al Angliei, în vârstă de 55 de ani, s-a înscris la popularul reality show după o carieră de fotbal sclipitoare. El a câștigat 13 trofee în timpul carierei sale la Arsenal – inclusiv patru titluri – și a jucat 672 de meciuri pentru club înainte de a se retrage în mai 2002.

Ulterior, a fost manager sau antrenor la Wycombe Wanderers, Portsmouth, azerii de la Gabala și echipa spaniolă Granada. De ultima s-a despărțit în 2017, după retrogradarea în liga secundă.

Acum, iată, a anunțat că va participa la ediția cu numărul 20 a popularului show de dans. Unde face pereche cu dansatoarea profesionistă Katya Jones.

Și a ales pentru debutul în emisiune să danseze tango pe melodia ”Go West” a celor de la Pet Shop Boys. Una iubită de suporterii lui Arsenal, aceștia transformând-o în ”1-0 pentru Arsenal”.

La capitolul ținută, a fost de nota 10. Pantaloni, vestă, de pe care nu lipsea numele său și numărul 6, și cravată roșii – împreună cu o cămașă albă. Amintind, de clubul la care a făcut istorie. Ca și tunul pe care a coborât pe scenă.

La dans însă, n-a impresionat. A contabilizat doar 15 puncte. Cel mai mic punctaj al serii. Cu o notă de 3 și de trei ori patru puncte. În condițiile în care, precum la școală, performanța maximă este apreciată cu 10.

Așadar, n-a trecut clasa. Iar cei ce au urmărit show-ul s-au mulțumit cu două repere. Momentul, punctat de o mulțime de mingi, când s-a auzit ”1-0 pentru Arsenal”. Ori cel când a întins mâinile, mișcându-le înainte și înapoi. Amintind de un gest devenit viral, din 2017, pe când antrena Granada.

Dar dacă juriul nu a apreciat prestația lui Adams, fanii au fost de partea lui. Este însă adevărat, au scos în evidență mai degrabă statutul său de erou sau legendă a clubului. Un semn că pentru prestațiile următoare în ringul de dans mai trebuie să lucreze.