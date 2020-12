Top 300 Capital. Cine este cel mai bogat român din 2020. Avere de 5,5 miliarde euro pentru primii trei oameni de afaceri

Cine este cel mai bogat român din 2020, conform Top 300 Capital, un an în care întreaga planetă a fost testată din plin de pandemia de coronavirus? Și totuși, nu toată lumea a avut de suferit. Există și români fericiți, români care au făcut bani serioși în ciuda virusului COVID-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ca la fiecare final de an, Capital a publicat topul celor mai avuți conaționali. Conform publicației, fiecare avere are povestea sa, iar fiecare milionar de la noi poate fi un etalon când vine vorba despre business sau competiție.

Interesant este că pentru a fi realizat ”Capital Top 300 Cei Mai Bogați Români”, au fost corelate date de la instituțiile publice, Registrul Comerțului sau Ministerul Finanțelor, date care au arătat dimensiunile adevărate ale cifrelor de afaceri, a profiturilor sau a numărului de angajați.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este cel mai bogat român din 2020. Adrian și Dragoș Pavăl, patronii DEDEMAN, frații care domină România

Avere: 2,1 – 2,2 miliarde euro

Primul loc în topul celor mai bogați români nu s-a schimbat față de ediția de anul trecut. Frații Adrian și Dragoș Pavăl, adică proprietarii companiei Dedeman, au rămas afaceriștii de top ai țării. Este al doilea an consecutiv în care aceștia reușesc să-i ia fața magnatului Ion Țiriac.

De altfel, imperiul Dedeman, pentru că, fără doar și poate discutăm despre un imperiu, domină piaţa de retail autohtonă. Mai mult de atât, aproape incredibil, însă adevărat, Dedeman a ajuns să lupte de pe picior de egalitate şi chiar să depăşească giganţi europeni precum Bricostore, Praktiker sau BauMax.

ADVERTISEMENT

Şi totuşi, cine sunt fraţii Dedeman? Puțină lume știe că fondatorii Dedeman sunt la bază matematicieni. Industria Dedeman a pornit, de fapt, de la un butic în Bacău, ceva bani împrumutați de la un socru și o Dacie Break. Inițial, cei doi cumpărau marfă de la ruşi şi o vindeau cu preţ dublu în târgurile din Craiova.

Lucrurile s-au schimbat dramatic în 28 de ani și ideile și profitul au explodat. Au urmat achiziția unei fabrici de mobilă, dar și câteva lovituri serioase date chiar în timpul crizei financiare din 2009. Un alt detaliu interesant este acela că numele de Dedeman a fost inventat chiar de Dragoș Pavăl. Primul “DE” face referire la inițiala numelui său, al doilea vine de la inițiala soției Denise, “M”-ul de la Margareta, soacra sa, ia “AN” de la Adrian.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Averea celor doi frați a crescut cu câteva sute de milioane pe timp de pandemie. Astfel, dacă anul trecut aceasta era estimată undeva în jurul a maximum 2 miliarde, acum situația din conturi a ajuns până la 2,2 miliarde.

2. Ion Țiriac, săracul bogat de pe locul secund

Avere: 1,9 – 2 miliarde euro

Au existat mai multe controverse în acest an despre averea lui Ion Țiriac. Astfel, conform celor de la Forbes, fostul jucător de tenis ar fi avut câteva probleme din cauza pandemiei de coronavirus. Pe la mijlocul anului, despre Țiriac se zvonea că ar fi chiar mai sărac cu vreo 200 de milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După ce au verificat datele exacte, cei de la Capital l-au plasat pe acesta pe locul 2 cu o avere asemănătoare celei de anul trecut. Concret, Ion Țiriac ar avea undeva în jurul a 2 miliarde de euro. De remarcat că într-un top al foștilor mari sportivi, românul este depășit doar de fostul mare baschetbalist Michael Jordan, ex-starul lui Chicago Bulls care a adunat 2.2 miliarde de dolari.

Interesant este că Ion Țiriac declara în trecut că toți banii i-a donat fundației sale. „Nu mai am bani! Eu toți banii i-am donat fundației! Trăiesc bine, extraordinar trăiesc. Mi se plătește și combustibilul la avion și tot”, anunța omul de afaceri.

ADVERTISEMENT

„Nimeni nu știe ce avere am eu și cât valoreaza, nici Forbes, nici cei care mă insultă și spun că am cinci miliarde de dolari, nici cei care mă jignesc și spun că nu am niciunul”, a mai continuat declarațiile Țiriac

3. Daniel Dineș, fondatorul UiPath, unicornul pornit din România

Avere: 1,2 – 1,3 miliarde de euro

Daniel Dineș a făcut o adevărată avere din IT. Acesta a fondat compania UiPath, o companie care creează roboți web ce efectuează automat sarcini repetitive.

ADVERTISEMENT

Concret, numiți boți, aceștia pot să extragă numere din PDF-uri în software-uri de contabilitate sau să proceseze cererile de asigurare, să citească pagini de Excel sau alte sarcini care nu necesită un efort intelectual sporit, dar reprezintă în mod normal un consum de resurse umane pentru companii.

Sună cel puțin „miliarderesc”, este? UiPath se află pe locul trei în topul celor mai bune companii private din industria de tehnologie din lume. Și românul nostru, deține 20% din UiPath devenind astfel primul miliardar din lume care și-a obținut averea din boți.

Daniel Dineș s-a născut la Onești și, culmea, în copilărie visa să devină scriitor. Era ceva mai bun la matematică și lucrul acesta pare că i-a prins de minune în viață. Spune că a luat de la bibliotecă un manual de C++ și a început să învețe singur programare. Restul….este istorie. Istorie și bani mulți. Cam cu vreo sută de milioane în plus față de 2019.

4. Zoltan Teszari, aproape miliardarul RCS Digi

Avere: 690 – 750 de milioane euro

Nu o dată, Zoltan Teszari a fost numit „miliardarul fără chip”. Concret, despre el se știe că se află în spatele gigantului Digi RCS | RDS. A apărut destul de rar în public, drept pentru care vorbele despre el n-au lipsit niciodată. Inclusiv despre felul în care a reușit să ajungă la o avere incredibilă.

A intrat în lumea afacerilor la puțin timp după Revoluție. În 1992, acesta vindea înghețată în orașul natal Oradea, dar s-a reorientat destul de repede. A simțit că domeniul importurilor de electronice şi de piese auto poate să-i aducă bani frumoși și nu a ezitat o clipă.

La ani distanță, a intrat pe piața de telecom, după ce a preluat un operator din Brașov. Încet, dar sigur, casă după casă, oraș după oraș, Zoltan Teszari a reușit să se extindă şi să se bată de la egal cu giganți din domeniu precum Vodafone, Orange sau Telekom.

Zoltan Teszari nu a avut probleme pe timp de pandemie și a reușit să-și crească și el veniturile. Se apropie de primul miliard din viață.

Familia Voiculescu, antenele sunt cu noi

Avere: 675- 725 milioane de euro

În anul 1991, Dan Voiculescu a fondat trustul de presă INTACT MEDIA GROUP. Până în anul 2003 a fost proprietar majoritar al firmei românești Grivco, grup format din peste 20 de companii, având în portofoliu firme din comerț, media, producție, servicii, finanțe, agricultură.

Dan Voiculescu a atins primul milion de dolari în anul 1996, fiind format din circa 400.000 dividende de la GRIVCO și circa 600.000 dividende de la Antena 1. Cea mai cunoscută companie a grupului Grivco este Intact Media Group, cu subgrupul Antena TV Group, care împreună cuprind televiziunile Antena 1, Antena 2, Antena 3, Euforia TV, Antena International, radiourile Romantic FM și Radio ZU, publicațiile Jurnalul Național, Gazeta Sporturilor, Săptămâna Financiară, Felicia, Confidential, BBC Top Gear, BBC Good Food, BBC Science Focus, tipografia Intact, Fundația “Mereu Aproape”.

Interesante este că în anul 2006, Dan Voiculescu și-a donat toate acțiunile pe care le deținea în grupul de firme pe care le-a fondat, în mod egal, celor două fiice ale sale, retrăgându-se total din afaceri. Trustul media a fost cedat în 2006 fiicei sale, Camelia Voiculescu, în urma intenției lui Dan Voiculescu de a ocupa funcția de viceprim-ministru în guvernul Tăriceanu, din partea Partidului Conservator, post din care demisionase George Copos.

În urma condamnării și încarcerării lui Voiculescu averea familiei a scăzut la 180–200 de milioane de euro. S-a redresat însă destul de repede și a ajuns acum la peste 700 de milioane de euro.

Clasamentul celor mai bogați români, locurile 6-10

6. Anastasia Soare / Avere: 550 – 650 milioane de euro

Vorbim despre o femeie de afaceri româno-americană, CEO și fondatoare a companiei Anastasia Beverly Hills. Aceasta are o avere absolut impresionantă și a reușit să dea lovitura din estetica sprâncenelor.

Supranumită „regina sprâncenelor” este una dintre cele mai puternice persoane din industria de beauty de la Hollywood. Românca a reușit să-și construiască de la zero, doar cu ajutorul unei pensete și implicit a talentului, un adevărat imperiu.

COVID-19 a sărăcit-o însă pe Anastasia. Averea acesteia care era estimată la peste un miliard de euro a ajuns la doar 650 de milioane.

7. Iulian Dascălu / Avere: 600 – 640 milioane de euro

Pe Iulian Dascălu nu l-a interesat prea mult pandemia de coronavirus. Cel mai mare proprietar român de malluri, a ignorat COVID-19 și a pregătit o investiţie de peste o sută de milioane într-un nou mall.

Dascălu este un om de afaceri român, proprietarul grupului Iulius Group, care deține lanțul de centre comerciale Iulius Mall și Palas Mall. Averea lui a crescut destul de mult în ultimele 12 luni de zile.

8. Gruia Stoica și Vasile Didilă / Avere: 460 – 500 milioane

Zona transportului feroviar de marfă rămâne baza activităților pentru Gruia Stoica și pentru fratele său, Vasile Didilă. Grampet este astăzi cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din România şi din Europa de Sud-Est.

Cei doi au fost aproape să preia operatorii naţionali din Croaţia sau Bulgaria după ce, pe parcursul primului deceniu de afaceri, construiseră unul dintre cei mai mari transportatori feroviari privaţi de marfă din sudul şi estul Europei, cu operaţiuni în Germania, Austria, Ungaria, dar şi Kazahstan şi China.

De remarcat că Gruia Stoica a fost condamnat de curând la patru ani de închisoare cu executare, pentru constituirea de grup infracţional organizat. Decizia Tribunalului nu este definitivă.

9. Anca Vlad / Avere: 460 – 480 mil

TOP 300 făcut de Capital a plasat-o pe Anca Vlad, tot pe locul al 9-lea, la fel ca anul trecut. Ea este femeia care a creat „Farmacia Inimii, Catena”. Are 62 de ani și o afacere de succes în domeniul marketing-ului. Compania de la început se numea Fildas-Catena, acum este una din cele mai cunoscute și iubite de români, ajungând lider în retail farma.

Averea ei a crescut serios în ultima perioadă și se apropie de o jumătate de miliard de euro. Se pare că pasiunea pentru cifre a veit încă din liceu, după care a decis să urmeaze cursurile de la Academia de Studii Economice din București.

10 . Radu Dimofte / Avere: 450 – 470 milioane de euro

Radu Dimofte a fost poreclit părintele francizelor. De altfel, în doar doi ani de la listare, Sphera Franchise Group, care operează restaurantele KFC, Pizza Hut și Taco Bell din România și Italia, a ajuns să ofere unele dintre cele mai bune randamente de la Bursa de Valori București.

În afara celor enumerate mai sus, alte branduri operate de companii controlate de Radu Dimofte sunt Cinnabon, Paul și Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe este una dintre cele mai interesante francize din portofoliul lui Radu Dimofte, cu atât mai mult cu cât este printre puţinele din lume care oferă concerte și muzică live. Drept pentru care averea lui este una impresionantă.

Ce alte nume grele se regăsesc în topul celor mai bogați români

61. Ionuț și Robert Negoiță / Avere: 92 – 102 milioane de euro

Robert Negoiță a reușit să câștige fără drept de apel alegerile locale, dar la capitolul financiar a trecut printr-un recul. Și Ionuț, fratele său a preferat să plece de la Dinamo. A spus că nu vrea să investească mai mult din averea familiei.

86. Casa Regală a României / Avere: 74 – 77 milioane de euro

Casa Regală a României apare în Top 300 Capital pe poziţia 86, averea acesteia fiind estimată de specialişti la circa 74 – 77 de milioane de euro. În clasamentul de anul trecut, Casa Regală era creditată cu o avere asemănătoare.

Casa Regală deţine printre altele patru castele, aproape 20.000 de hectare de pădure, trei imobile şi un teren în Bucureşti, un imobil şi terenuri în Sinaia şi mai multe cabane în zona Predeal – Azuga.

101. Virgil Călina / Avere: 63 – 67 milioane de euro

Virgil Călina, nașul lui Ilie Năstase și importator de băuturi de lux precum Merci, Dom Perignon, Haribo sau Moet & Chandon a urcat în Top 300 Capital

Afaceristul a reușit să-și îmbunătățească averea cu aproximativ 5 milioane de euro, în ciuda pandemiei de COVID-19.

107. Familia Patriciu / Avere: 60 – 65 milioane de euro

Familia celui care la un moment dat a fost cel mai bogat român, dar care a decedat între timp, Dinu Patriciu, pierde în fiecare puţin câte puţin din averea celui care a făcut din Rompetrol cea mai mare companie petrolieră privată din estul Europei.

Astfel, în acest an familia Patriciu apare în Top 300 Capital pe locul 107 cu o avere situată între 60 și 65 de milioane de euro. Erau vremuri când aceeaşi familie era creditată cu o avere de 130-150 de milioane de euro.

140. Simona Halep / Avere: 43 – 47 milioane de euro

Simona Halep a rămas cea mai în vogă româncă din tenisul mondial, iar acest aspect se resimte şi în conturile sale. Potrivit revistei Capital, fostul lider mondial din WTA are acum o avere de aproximativ 47 de milioane de euro, fiind pe locul 140 în Top 300, cei mai bogați români. Jucătoarea de tenis este într-o urcare spectaculoasă față de anul trecut.

176. Viorel Cataramă / Avere: 37 – 39 milioane de euro

Om de afaceri și politician român care a fondat în 1990 compania Elvila, Viorel Cataramă a petrecut primii ani după terminarea facultății ca economist, șef serviciu, la Întreprinderea de casete radio și TV din București.

Din 1984 a fost economist la Tehnoforestexport, iar în 1987 este numit Director pentru Europa de Est al firmei BELCO – Belgia la Camera de Comerț și Industrie a României. A început sp facă bani serioși după Revoluție. Este într-o ușoară coborâre față de topul anului trecut

179 . Adriean Videanu / Avere: 36 – 38 milioane de euro

Adriean Videanu este unul dintre cei mai bogaţi politicieni de la noi din ţară. Astfel, potrivit Top 300 Capital, Videanu, fost ministru al Industriei pe vremea guvernării PDL, are la ora actuală o avere de 36-38 de milioane de euro. În 2014, Videanu era creditat cu o avere de 48-50 de milioane de euro.

186. Mircea Lucescu / Avere: 35 – 37 milioane de euro

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai buni antrenori români de fotbal, are o avere estimată între 35-37 milioane de euro, conform ediției din acest an a TOP 300 Cei mai bogați români. Familia Lucescu a mai fost prezentă în clasament și în alți ani, dar nu a reușit să se apropie de locurile fruntașe.

198. Arpad Paszkany / Avere: 33 – 35 milioane de euro

Omul de afaceri Paszkany Arpad are o avere în scădere, potrivit Top 300 Capital. A fost evaluată la 33-35 de milioane de euro, cu care clujeanul ocupă poziția a 198-a.

După ce a ieșit din afacerile cu fotbal și televiziune, Paszkany a rămas cu interese în zona imobiliară, în informatică și în consultanță în inginerie.

241. Dan Petrescu / Avere: 26 – 28 milioane de euro

A îmbrăcat de 95 de ori tricoul echipei naționale, pentru care a înscris 12 goluri, deși a jucat fundaș. A jucat la CM 1994 și 1998 și la Euro 1996, fiind autorul golurilor victoriei cu SUA în 1994 și cu Anglia în 1998.

Vorbim despre Dan Petrescu, antrenorul care a pătruns în Top 300 Capital. Are o avere de aproape 30 de milioane de dolari.

254. Gheorghe Hagi / Avere: 27 – 29 milioane de euro

TOP 300 cei mai bogați români din revista Capital este condus de frații Dedeman, cu o avere de peste 2 miliarde de euro. Conform Capital, între marii milionarii în euro ai României și-au făcut loc nume importante din sportul românesc.

Printre ei, așa cum era de așteptat se află și Gheorghe Hagi. Regele fotbalului românesc este pe locul 254 în acest clasament.

257. Ștefan Mandachi / Avere: 25 – 29 milioane de euro

Ștefan-Valentin Mandachi este un antreprenor și avocat român, fondatorul mai multor francize, printre care și cel mai mare lanț de restaurante cu specific grecesc de tip servire rapidă din România și estul Europei, „Spartan”.

Un lanț care i-a adus o avere impresionantă de aproape 30 de milioane de euro.

265 . Familia Prigoană / Avere: 27 – 30 milioane de euro

Prigoană a reușit să facă firma Rosal cunoscută în întreaga țară. Mai mult de atât, acesta a beneficiat din plin de pe urma acestei companii și a adunat bani serioși. Este totuși în scădere față de anul trecut.

275. Ana Birchall / Avere: 25 – 27 milioane de euro

Ana Birchall are nu mai puţin de cinci case, deţinute în nume propriu şi împreună cu soţul alte trei apartamente în Bucureşti, dintre care unul cu o suprafaţă de 300 de metri pătraţi, unul în New York, Statele Unite ale Americii, cu o suprafaţă de 180 mp, alături de două case, una de locuit, tot în SUA, şi de una de vacanţă, în localitatea Dorna Arini din Suceava. Averea acesteia este una absolut impresionantă.