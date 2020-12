Cei mai bogați români din sport în 2020, conform Top 300 Capital. Pe ce loc sunt Gigi Becali și Simona Halep.

În fiecare final de an revista Capital clasifică cei mai bogați 300 de români după avere. În acest top se regăsesc Simona Halep, Gigi Becali, Ion Ţiriac și foarte mulți oameni din lumea sportului. Așa cum era de așteptat, Ion Țiriac este primul dintre cei mai bogați oameni din sport, pe locul doi la general. Dar pe ce locuri se situează Gigi Becali sau Simona Halep?

Ion Țiriac este cel mai bogat român din lumea sportului. Fostul jucător de tenis se menține pe locul doi cu o avere estimată la 2 miliarde de euro, iar afacerile bănoase ale magnatului sunt în domeniile: auto, imobiliare, sport sau energie. Țiriac este devansat în top 300 Capital doar de frații Dragoș și Adrian Pavăl, care au o avere estimată la 2,2 miliarde de euro.

Pandemia nu pare să îi fi afectat afacerile domnului Țiriac, cel care are aceeași avere estimată ca și în anul 2019, 2 miliarde de euro. Frații Pavăl chiar au prosperat în pandemie, cu un plus de 200 de milioane în ultimul an.

Cei mai bogați români din sport în 2020! Ce avere are Gigi Becali

Următorul nume din lumea sportului inclus în acest clasament este Gruia Stoica. Omul de afaceri a negociat insistent în anul 2013 preluarea Rapidului de la George Copos, însă negocierile nu au ajuns la un numitor comun, astfel că tranzacția a căzut. Gruia Stoica este pe locul 8 în acest clasament, cu o avere estimată între 460 și 500 de milioane de euro.

Pe locul 12 în clasament vine patronul FCSB, Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera se menține la același nivel ca și anul trecut, cu o avere între 350 și 450 de milioane de euro. Principalii bani ai lui Gigi Becali nu vin din fotbal, ci din imobiliare și construcții.

Ioan Niculae și George Copos, printre fruntași la bani

La scurtă distanță de patronul FCSB este Ioan Niculae, omul care deține Astra Giurgiu. “Miliardarul universal” așa cum este poreclit de publicația Capital, Ioan Niculae are o avere de 300-340 de milioane de euro, bani făcuți majoritar din agricultură. Patronul Astrei este pe locul 16.

George Copos revine puternic printre cei mai bogați români după o perioadă de criză. Omul cu “arici la buzunar” când venea vorba de premiat performanțele Rapidului are o avere în creștere față de anul trecut, asta în condițiile în care o parte din afacerile sale sunt și din domeniul Horeca, puternic afectat de pandemie.

Fostul patron al Rapidului este pe locul 27 în clasament, cu o avere estimată la 200-210 milioane de euro, cu 10 milioane mai mult decât anul trecut. Profitul Ana Hotels în 2019 a fost unul important: 7,8 milioane de euro.

Dinamoviștii, grupați în clasament! Negoiță, Badea și Borcea țin aproape unii de alții

Gheorghe Bosânceanu a fost în anii 2000 patron la Farul Constanța. Dacă echipa de fotbal de la malul Mării se chinuie să revină în Liga 1, fostul patron joacă în Liga Campionilor. Bosânceanu este pe locul 50, cu o avere între 121 și 127 de milioane de euro, în urcare față de anul trecut.

Frații Robert și Ionuț Negoiță prosperă. Fostul patron al lui Dinamo nu mai știa cum să scape de club până când, în vară, i l-a pasat lui Cortacero. Dacă în acest moment, echipa este aproape de faliment, frații Negoiță au o avere estimată la 102 milioane de euro, fiind pe locul 61.

Nicolae Badea este și el între cei mai bogați români. Și el fost finanțator la Dinamo și, poate, … viitor, are o avere estimată la 94 de milioane de euro, avuție care îl plasează pe locul 68. Afacerile lui Nicolae Badea sunt în domeniile: IT, imobiliare și industria alimentară.

Dinamoviștii sunt grupați în această zonă a clasamentului. Cristi Borcea are o avere mai mare cu câteva milioane în 2020, estimată la 82 de milioane de euro. Fostul finanțator de la Dinamo este pe locul 80 și face profituri din distribuția de gaz, imobiliare și Horeca.

Arbitrul cu o ascensiune fuliminată în lumea afacerilor: și-a dublat averea în ultimul an!

Ion Lazăr, poreclit Benone este un personaj cunoscut în afaceri, dar și în fotbal, ca fost investitor la Dacia Mioveni. Deși nu se sfiește să spună că are doar 10 clase și o profesională, Lazăr a făcut o avere impresionantă de 69 de milioane de euro, care îl pune pe locul 98 în clasament.

Vladimir Cohn, și el un fost finanțator de la Dinamo, a dat lovitura în urmă cu doi ani când a vândut fabricile Ecopaper Zărnești și Ecopaper Ghimbav pentru 200 de milioane de euro către un grup britanic. Averea lui Cohn este de 65 de milioane de euro, el fiind pe locul 103.

Constantin Frățilă este un fost arbitru din Divizia A cu o ascensiune fulminantă în ultimii ani. Dacă în 2019 averea lui era estimată la 23-25 de milioane de euro, un an mai târziu această valoare s-a dublat și este estimată între 58 și 62 de milioane de euro, fiind pe locul 110.

Pe ce loc este Simona Halep în Top 300 români?

Simona Halep este în urcare și ea în acest top. Campioana de la Roland Garros și Wimbledon are o avere de 47 de milioane de euro, mai mare cu 10 milioane decât anul trecut. Câștigurile campioanei noastre sunt din sport și imobiliare, locul ocupat în clasamentul bogaților fiind 140.

Teia Sponte, un apropiat al lui Gigi Becali și, în trecut, o prezență obișnuită în loja din Ghencea are o avere impresionantă. Cu afaceri în imobiliare și restaurante, Teia Sponte are aproximativ 46 de milioane de euro, la fel ca și anul trecut, fiind pe locul 141.

Cosmin Olăroiu, campion în China, campion și la bani

Cosmin Olăroiu a devenit campiona la Chinei, însă este campion și la bani. Poreclit “dOlăroiu” datorită abilității sale de a face bani, antrenorul are o avere estimată la 42 de milioane de euro, fiind pe locul 143 în top. Contribuie din plin la această avere contractul baban pe care îl are la Jiangsu Suning.

Ștefan Gadola este unul dintre acționarii de la CFR Cluj și unul dintre fondatorii companiei Energobit. Chiar dacă firma se confruntă cu unele dificultăți și Gadola a pierdut niște bani în ultimul an, omul de afaceri are în continuare aproximativ 39 de milioane de euro, cu care ocupă locul 170.

Viorel Cataramă a vrut să preia Dinamo de la Ionuț Negoiță, însă după câteva negocieri, tranzacția a eșuat. Cataramă are o avere estimată la 39 de milioane de euro, bani obținuți din mobilă și imobiliare, care îl plasează pe locul 176 în top.

Mircea Lucescu, avere de 37 de milioane de euro obținută din fotbal!

Doru Damaschin este patronul lui Aerostar Bacău, echipă din eșalonul secund. El face bani din industria aeronautică și a adunat 38 de milioane de euro, cu patru milioane în plus față de anul trecut. Este pe locul 182 în clasament.

Mircea Lucescu este în topul bogaților cu o avere estimată la 37 de milioane de euro. Legendarul antrenor român și-a adunat averea exclusiv din fotbal și în top 300 Capital este pe locul 186. El activează în continuare pe banca tehnică, la Dinamo Kiev.

Familia Walter a avut legături cu fotbalul. Florian Walter a fost finanțator la Dinamo și la U Cluj, însă el s-a stins în 2019 la doar 56 de ani. Familia a dus mai departe afacerile sale din domeniul de salubritate și averea estimată este la 31 de milioane de euro, fiind pe locul 239.

Gică Hagi, avere din fotbal și domeniul hotelier!

Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu este prolific și în acest clasament. Campion în Liga 1 în ultimele 3 ediții, “Bursucul” a agonisit 31 de milioane de euro din fotbal, cu 3 milioane mai mult decât anul trecut, fiind pe locul 241.

“Regele” fotbalului românesc nu avea cum să lipsească din această ierarhie. Gheorghe Hagi este patron la Viitorul și are afaceri și în domeniul hotelier. Averea estimată a “Regelui” este la 29 de milioane de euro, fiind pe locul 254 în top.

Arpad Paskany a ieșit din lumea fotbalului, dar în afaceri a rămas un nume important. Fostul patron al celor de la CFR Cluj are o avere estimată de 35 de milioane de euro, fiind pe locul 198 în aceaastă ierarhie.

Ioan Neculaie, fostul patron al celor de la FC Brașov, a rămas în top. Omul de afaceri are o avere estimată la 27 de milioane de euro, ceea ce îl plasează pe locul 269.

George Țucudean s-a lăsat de fotbal și e pregătit să preia afacerile familiei

George Țucudean s-a lăsat de fotbal din cauza problemelor pe care le are la inimă și este gata să preia din afacerile familiei care i-au adus în trecut renumele de “cel mai bogat fotbalist din Liga 1”. Averea lui George Țucudean este estimată la 24,5 milioane de euro, fostul jucător de la Dinamo, FCSB și CFR Cluj fiind pe locul 286.

Valeriu Iftime este patronul lui FC Botoșani și un om de afaceri care vrea să facă performanță și în fotbal. Echipa sa a jucat în stagiunea trecută din preliminariile Europa League, dar și el, pe plan personal este în liga bogaților cu 23 de milioane de euro. Afacerile lui Iftime sunt în domeniul IT și energie, el fiind pe locul 290.

Cristian Chivu a făcut performanță în fotbal, iar acum performează și în lumea afacerilor. Fostul fundaș de fier al echipei naționale are o avere de 24 de milioane de euro, obținută din fotbal și imobiliare.

Cum arată topul celor mai bogați români din sport:

Ion Țiriac – 2 miliarde de euro Gruia Stoica – 460-500 de milioane de euro Gigi Becali – 350-450 de milioane de euro Ioan Niculae – 300-340 de milioane de euro George Copos – 200-210 milioane de euro George Bosânceanu – 121-127 de milioane de euro Ionuț Negoiță – 102 milioane de euro Nicolae Badea – 94 de milioane de euro Cristi Borcea – 82 de milioane de euro Ion Lazăr – 69 de milioane de euro Vladimir Cohn – 65 de milioane de euro Constantin Frățilă – 62 de milioane de euro Simona Halep – 47 de milioane de euro Teia Sponte – 46 de milioane de euro Cosmin Olăroiu – 42 de milioane de euro Ștefan Gadola – 39 de milioane de euro Viorel Cataramă – 39 de milioane de euro Doru Damaschin – 38 de milioane de euro Mircea Lucescu – 37 de milioane de euro Arpad Paskany – 35 de milioane de euro Familia Walter – 31 de milioane de euro Dan Petrescu – 31 de milioane de euro Gheorghe Hagi – 29 de milioane de euro Ioan Neculaie – 27 de milioane de euro George Țucudean – 24,5 milioane de euro Cristi Chivu – 24 de milioane de euro Valeriu Iftime – 23 de milioane de euro

27 de oameni din sport sunt în Top 300 Capital cei mai bogați români. Ion Țiriac se menține și, probabil, va fi mult timp de acum încolo, cel mai bogat român care provine din lumea sportului, cu o avere de peste 2 miliarde de euro.