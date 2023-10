Top cele mai grele momente de la America Express. Prin ce a trecut Irina Fodor în noul sezon

Cu câteva zile înainte de premiera noul sezon America Express, Irina Fodor a realizat un top al celor mai grele prin care echipa de producție și concurenții au trecut pe parcursul filmărilor.

Care au fost cele mai grele momente de la America Express

Pe 21 octombrie 2023 va avea loc premiera noului sezon America Express. Timp de două luni, concurenții au trecut prin probe dificile șiau traversat trei țări pe „Drumul Soarelui-Răsare”: Columbia, Ecuador și Argentina.

și asta din cauza pericolelor uriașe la care cu toții au fost expuși. Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, a catalogat cursa ca pe un „thriller”.

Soția lui Răzvan Fodor a realizat chiar un top al Și este drept de spus că nu au fost deloc puține. Au fost nevoiți cu toții să reziste la altitudini ridcate, temperatuii scăzute și cutremure de mare magnitudine.

„Am trecut prin atâtea împreună, că îmi e și greu să fac o listă cu toate, dar o să încerc. Am trăit la extreme sezonul acesta. Am fost nevoiți să ne adaptăm la temperaturi caniculare, dar și la cele de îngheț, atunci când am trecut în cealaltă emisferă.

Apoi, aproape jumătate din cursă s-a desfăsurat la mare altitudine. Constant filmam cam pe la 2500 de metri. Dar am ajuns și la 4000 de metri, motiv pentru care mulți dintre concurenți și colegi s-au luptat cu stări de rău, cu amețeli și cu probleme de respirație.

Pentru că ne aflam pe Cercul de foc al Pacificului, am prins vreo trei cutremure, pe care le-am simțit bine de tot, cel mai mare fiind de 6,6 grade”, a declarat Irina Fodor pentru

„Am văzut un sat întreg care pur și simplu se desprinsese de munte”

Totodată, echipa de producție și concurenții de la America Express au traversat zone rău famate, în care nu avea voie să coboare din mașină nici măcar pentru a folosi baia sau pentru a-și cumpăra apă. Iar un moment șocant la care Irina Fodor a fost martoră are legătură cu alunecările de teren.

„În plus, zonele prin care am trecut sunt recunoscute pentru activitatea vulcanică intensă, și primeam aproape zilnic mesaje de avertizare de la autoritățile locale pe subiectul acesta.

Ca să nu mai pun la socoteala alunecările de teren de pe traseul nostru. Am văzut un sat întreg care pur și simplu se desprinsese de munte. De asemenea, am traversat drumuri foarte periculoase, patrulate de gherile, drumuri pe care nu aveam voie să coborâm din mașini nici ca să ne ducem la toaletă.

De altfel, trebuia să fim tot timpul cu ochii în patru și să comunicăm echipei de securitate fiecare pas făcut, fie că voiam pur și simplu să mergem până la magazin ca să ne cumpărăm o apă”, a completat Irina Fodor.

Care sunt momente de odihnă la America Express

Într-un asemenea ritm, orele de somn sunt puține pentru toată lumea. Irina Fodor a mărturisit că apucă să doarmă foarte puțin. Și, precum în cazul concurenților, momentele sale de odihnă sunt în mașină.

„Timpul zboară efectiv într-o zi de America Express. Și ajungem prin atâtea locuri, de par trei zile de filmare într-una singură. Eu mă trezesc pe la 4 de obicei. Apoi mă văd cu echipele. Dăm startul cursei și primei misiuni din acea zi.

După care pornim spre următorul loc de întâlnire. Momentele mele de odihnă sunt în mașină, de obicei, cam la fel ca și momentele de respiro ale concurenților. Bănuiesc că i-ați văzut de multe ori moțăind prin mașinile localnicilor. Dacă aș avea o cameră de filmat pe drum, și pe mine m-ați vedea la fel”, a mai spus prezentatoarea America Express.