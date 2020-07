Tot mai mulți pacienți testați pozitiv cu COVID-19 se externează la cerere! Recordul stabilit până în prezent

În intervalul 16.07.2020 (10:00) – 17.07.2020 (10:00), România a înregistrat nu mai puțin de 799 de cazuri noi de îmbolnăvire cu noul coronavirus, cea mai mare creștere raportată de Grupul de Comunicare Strategică din momentul declanșării epidemiei.

De asemenea, în ultimele 24 de ore s-au stins din viață 17 persoane, pacienți internați în spitalele din Argeș, Botoșani, Buzău, Galați, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Vrancea, Ilfov și Municipiul București, pentru 16 dintre acestea fiind raportate comorbidități.

De parcă această situație nu ar atârna deja suficient de greu pe umerii medicilor din întreaga țară, tot mai multe persoane solicită externarea la cerere, deși au fost testați pozitiv cu COVID-19. 823 de pacienți au părăsit unitățile medicale și riscă să provoace noi cazuri de îmbolnăvire, în timp ce autoritățile ridică neputincioase din umeri și așteaptă ca legea carantinării și izolării, votată în Parlament după zile întregi de tergiversări să intre în vigoare.

Sute de pacienți cu COVID s-au externat la cerere

Fără să le pese că nu au primit verdictul „vindecat”, oamenii profită din plin de vidul legislativ și aleg să părăsească spitalele patriei, pe propria răspundere. Asta deși pot apărea consecințe grave, mai ales că nu toți sunt asimptomatici.

În plus, nu puține au fost cazurile în care s-au văzut nevoiți să revină pe patul de spital din cauza complicațiilor întâmpinate. Și nu singuri, ci însoțiți de rudele pe care chiar ei i-au infectat în cele câteva zile petrecute acasă.

Un tânăr din Dâmbovița nu a mai avut răbdare să aștepte rezultatul testului pentru COVID-19

Printre județele care riscă să devină zone roșii în România se numără și Dâmbovița, unde numărul de cazuri COVID s-a dublat în ultimele două săptămâni și a depășit pragul de 1.000, umplând până la refuz spitalul din Târgoviște.

În ciuda situației critice, pacienții nu mai au răbdare și aleg să se externeze la cerere, deși au fost deja testați pozitiv. Așa a procedat și Sorin Fănică, un tânăr de 27 de ani care a plecat acasă înainte să primească rezultatul noului test.

„Testul meu a fost prelevat în dimineața asta, nu am avut însă niciun simptom, sunt internat de vreo opt zile. Ce pot să vă spun?

Problema mea mare e că am avut însă șase atacuri de panică, m-am speriat mai mult”, a explicat acesta, precizând că nu medicii l-au salvat, ci credința în Dumnezeu. „Am răcit inițial, am lucrat la casă cu geamurile deschise, am ajuns la spital la Moreni, acolo mi s-a prelevat test, am stat în izolare acasă două zile”, a mai spus tânărul.

