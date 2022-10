Toți ochii pe Astros în finala din baseball-ul american. Un parior poate obține un pot record: 75 de milioane de dolari!

Houston Astros a trecut, fără înfrângere de New York Yankees, și joacă, pentru a patra oară în șase ani, World Series. Finala MLB, liga profesionsită de baseball. O face cu ochii pe trofeu, dar și țintind recorduri. Și poate să-i ofere șansa unei performanțe de excepție și lui Jim ”Mattress Mack” McIngvale. Omul care nu se zgârcește când vine vorba despre sumele mizate la pariuri. Și care ar pune mâna pe un pot record în cazul unui succes al lui Astros: 75 de milioane de dolari!

James Franklin McInvale, cunoscut și sub numele de Jim „Mattress Mack”, este un cunoscut om de afaceri din Houston. Este proprietarul lanțului de retail Gallery Furniture. Și, la 81 de ani, deține o avere estimată la 300 de milioane de dolari.

A devenit cunoscut pentru modul în care și-a salvat, compania de mobilă, intervenind, în direct, la un post TV la care cumpărase spațiu de reclamă. N-a fost mulțumit de spot, a preferat să dialogheze cu un moderator, iar vorbele sale au ajuns la sufletul clienților.

Apoi, s-a vorbit despre el după ce, în 1992, alături de soția sa Linda, au fost producători executivi ai filmului de acțiune și comedie Sidekicks, cu Chuck Norris și Jonathan Brandis.

În ultima vreme ține însă capul de afiș cu pasiunea sa pentru pariuri. Căci mizează milioane de dolari. Dar și pentru că, în caz de câștig, clienții beneficiază de oferte speciale. Primind, pentru achiziția unor produse selecționate, dublul sumei cheltuite.

Ei bine, la începutul acestei luni, McInvale i-a dezvăluit reporterului Greg Ivory de la Bleacher Report că a mizat 10 milioane de dolari că Houston Astros va câștiga World Series 2022.

$10 MILLION TO WIN $75 MILLION 🤯

Mattress Mack will cash the largest payout in sports betting HISTORY if the Astros win the World Series…The journey to $75M starts today in Houston

(w/ )

— br_betting (@br_betting)