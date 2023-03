Totul despre derby-ul CFR Cluj – U Cluj. Cristi Balaj anunță de ce oaspeții au primit 3.000 de bilete și ce mega-măsuri de siguranță s-au luat. Video exclusiv

Derby-ul local dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj este partida care închide etapa 30 din SuperLigă. Meciul de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” este programat luni, 13 martie, de la ora 20:30. Cristi Balaj a lămurit situația celor 3.000 de bilete primite de suporterii „șepcilor roșii” și a vorbit despre măsurile de siguranță care vor fi luate.

CFR Cluj a acordat 3.000 de bilete pentru oaspeți la derby-ul cu U Cluj: „În semn de respect”

, iar la doar două ore după ce au fost în vânzare, toate tichetele destinate fanilor „șepcilor roșii” au fost epuizate. Cristi Balaj de ce a ales să ofere numărul ridicat de bilete, 14% din capacitatea stadionului din Gruia, față de 5% cât este minimum conform regulamentelor.

„Am decis în semn de respect față de clubul ”U” Cluj și mai ales că vorbim de șansa ca oameni care iubesc fotbalul să aibă posibilitatea să vină la acest meci, indiferent cu ce echipă țin, să oferim șanse egale ambelor părți chiar dacă noi suntem gazde și decidem.

Prețul biletelor nu a fost mărit cum s-a procedat în alți ani. S-a oferit o cotă mai mare de bilete spre vânzare pentru suporterii ”U” Cluj. În loc de 880 de bilete cât reprezentau cei 5% li s-au dat 3.000 de bilete spre vânzare. Îi vom poziționa spre galeria lor”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristi Balaj speră ca incidentele să lipsească la derby-ul CFR Cluj – U Cluj: „Trebuie să fie o sărbătoare acest meci”

Cristi Balaj este conștient de faptul că rivalitatea dintre galeriile din România s-a amplificat în ultimii ani și speră ca suporterii celor două formații din Cluj-Napoca să își susțină favorita ținând cont de limite.

„În perioada în care s-au vândul bilete la casa de bilete a celor de la ”U” Cluj, abonații clubului CFR Cluj au avut posibilitatea să achiziționeze bilet la casa de bilete de la stadion. Ulterior, biletele care au rămas au fost puse în vânzare. Din păcate, Jandarmeria în urma discuțiilor avute a solicitat să existe o zonă tampon pentru a fi preventivi.

Din discuțiile pe care le-am avut reprezentații galeriilor, și a noastră, și a celor de la ”U” Cluj, au apreciat fiecare deschiderea pe care clubul a avut-o. Derby-ul trebuie să fie pe teren, să fie o luptă fair-play.

Sper că și galeriile, chiar dacă este de notorietate această ambiție, luptă, care s-a aprofundat în sens negativ în ultimii ani noi prin deciziile pe care le-am avut să fie un pas spre normalitate.

Este foarte greu să rezolvăm pe termen scurt această problemă, dar și discuțiile pe care le-am avut inclusiv cu finanțatorul nostru am zis că trebuie să fie o sărbătoare acest meci a orașului Cluj-Napoca și toți cetățenii să aibă posibilitatea să vină la meci. Să demonstrăm că nu întâmplător vorbim de un oraș civilizat”, a mai spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

CFR Cluj amplifică măsurile de siguranță la derby-ul cu U Cluj: „Am făcut întâlniri repetate cu Jandarmeria”

Totuși, pentru a evita un nou conflict între galerii, Cristi Balaj a dezvăluit că a luat legătura cu Jandarmeria pentru a amplifica măsurile de siguranță. Președintele campioanei României a precizat că în meciul tur, suporterii clubului antrenat Dan Petrescu au primit 1.500 de bilete, 5% din capacitatea totală a Cluj Arena.

„100% vor exista scandări nepotrivite între cele două galerii, dar aș vrea să se rezume la atât. Să îngropăm securea războiului pentru că până la urmă derby-ul trebuie să fie doar pe gazon. Se adaugă și biletele care s-au vândut online și a existat posibilitatea să fie achiziționate de oricine.

(n.r. meciul tur) Am primit 1.500 de bilete, reprezentând 5% din cota de bilete. Au fost folosite în totalitate după care ei au pus la vânzare biletele online. Nu au fost persoane sau suporteri ai CFR-ului care să vină cu fulare ale clubului nostru în zona unde existau suporteri de la ”U” Cluj. Din acest punct de vedere nu au fost evenimente.

„Toleranța este zero”

Ca măsură de siguranță am suplimentat forțele de ordine, am făcut întâlniri repetate cu Jandarmeria. După ce voi închide, voi avea din nou o întâlnire. Și ei și-au suplimentat efectivul. Toleranța este zero.

Am oferit această posibilitate unde să existe acest grup care să încurajeze echipa preferată și pentru suporterii noștri și adverși. Dacă în zonele neutre vor exista spectatori care vor crea probleme am solicitat forțelor de ordine și Jandarmeriei să intervină imediat și să-i evacueze”, au fost cuvintele lui Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

