Totul despre meciurile lui Sepsi și Farul în play-off-ul de Conference League: “Forță ofensivă uriașă”

La finalul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, cei trei invitați împreună cu Horia Ivanovici au discutat despre meciurile celor de la Sepsi și Farul. Gardoș, Ilie și Vochin au fost de acord că sunt șanse mari ca cele două echipe din România să se califice în grupele Conference League.

Vochin, despre adversarul dificil al lui Sepsi

Andrei Vochin a vorbit despre . Vochin spune că echipa din Sfântu Gheorghe va avea un meci dificil în play-off-ul pentru grupele Conference League. Despre Farul, analistul crede că echipa din Finlanda este o formație mai slabă decât Tallinn.

“Din ce în ce mai dificil, când te apropii de bani. Bodo/Glimt, adversara celor de la Sepsi, este o echipă care face rezultate. O echipă care este în plin campionat în momentul acesta, o echipă care e acolo sus și care marchează foarte multe goluri. O forță ofensivă de luat în calcul. Este un adversar foarte dificil pentru Sepsi, cu o cotă de piață dublă. Dacă Sepsi se va califica e o surpriză uriașă plăcută. Dacă Farul nu se va califica, e o surpriză neplăcută.

Am văzut doar parcursul de acum. Pare o formație abordabilă. Nu cred că este o formație mai slabă decât Tallinn. Cred că cei de la Farul trebuie să se aștepte la o formație, chiar peste nivelul celor de la Urartu. Bazându-mă pe valoarea jucătorilor de la Farul și pe Gică Hagi, cred că Farul ar trebui să treacă de Helsinki și să meargă în grupe, acolo unde le e bugetul.”, a declarat Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Hagi: “E greu să lupți pe două fronturi”

Horia Ivanovici a amintit de ceea . La declarația acestuia, Vochin a răspuns: “Până nu simți pe pielea ta, probabil că nu îți dai seama. Dar am văzut acest lucru la FCSB și la CFR Cluj când au jucat pe două fronturi. Am văzut cum arăta lotul CFR-ului. Atunci când juca pe două fronturi și a mers în grupe și ieșit în Primăvara Europeană și a câștigat și campionatul. Și atunci dacă vezi acel lucru, măcar să încerci un copy paste (n.r. să copiezi), dacă poți.”

Florin Gardoș: “Farul poate să se califice”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Florin Gardoș este de părere că Sepsi poate să facă o surpriză. Fostul fundaș de la FCSB are încredere în siguranța și organizarea pe care o au cei de la Sfântu Gheorghe. Legat de echipa lui Gică Hagi, Florin crede că se poate califica fără probleme.

“Poate să facă o surpriză. Probabil dacă era o altă echipă nu aș fi avut așa mare încredere. La ei îmi place siguranța asta pe care o dau, prin felul în care s-au apărat și cum au abordat meciurile din Europa, în general. Cred că pot fi surpriza. Bodo/Glimt este pe primul loc în Norvegia și este o echipă foarte bună, dar vedem. Poate să fie genul de meci în care se apără și construiesc pe contraatac. Iau puține goluri, sunt bine organizați, cred că pot reuși.

Eu cred că Farul poate să se califice. Helsinki a început din Champions League, unde a pierdut și a căzut în Europa League, apoi în Conference. E o echipă inferioară, deși nici Farul nu arată grozav. Pe lângă faptul că joacă pe trei fronturi, ei au o problemă că le pleacă jucători, cum ar fi Alibec.”, a spus Florin Gardoș.

Adrian Ilie, încrezător în antrenorii români la meciurile din Conference League

La finalul discuției, Adrian Ilie a încheiat pe un ton pozitiv și încurajator. “Cobra” are mare încredere în Gheorghe Hagi și Liviu Ciobotariu și este de părere că cele două echipe pot ajunge în grupe: “Eu am încredere în ambele echipe. Au rămas în Conference echipele care au câștigat campionatul și cupa. Și am încredere în ambii antrenori, Hagi și Ciobotariu, că organizează foarte bine aceste meciuri. Ar fi păcat să nu, că au ajuns până aici și mai au un pas.”

