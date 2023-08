Transferul la Rapid al atacantului anunțat de Fanatik, iminent! Conducerea a făcut lumină și în cazul Petrila

Acționarul giuleștenilor nu a dat numele atacantului, însă a spus că este străin și că este deja înțeles cu Rapid, urmând să semneze în următoarea perioadă. Horia Ivanovici a anunțat transferul lui Albion Rrahmani în FANATIK SUPERLIGA.

Transferul la Rapid al atacantului anunțat de FANATIK , iminent

vorbit despre transferul atacantului kosovar, anunțat de FANATIK și a spus că mai lipsește doar semnătura lui: „Suntem înțeleși cu un atacant!

Este vorba despre un transfer, să spunem că mai lipsește semnătura. E vorba despre un atacant străin. Dăm o sumă importantă, dar noi am mai făcut asta și anul trecut, când l-am luat pe Emmers”.

„Pot să vă spun că a fost vehiculat numele lui prin presă, nu cred că o să fie o surpriză așa de mare. Nu o să joace în etapele următoare”, a mai spus Victor Angelescu, la TV .

„Petrila este jucătorul nostru!”

„Nu pot să confirm sau să infirm, e ce am declarat noi. Astea au fost negocierile, nu mă interesează alte lucruri dintre alte cluburi. Eu nu știu ce acte sunt între CFR și Sepsi.

Noi am vorbit cu CFR Cluj, am negociat și am ajuns la un consens cu acele condiții. Noi am spus că vom da o anumită sumă pe Petrila și în anumite rate.

În momentul de față, nu există nicio șansă ca Petrila să nu fie jucătorul Rapidului. Pentru noi e aceeași sumă, faptul că plătim într-un fel sau altul nu contează, habar n-aveam de treaba cu Sepsi și nici n-are legătură cu clubul nostru.

Noi am avut o sumă, cu care am ajuns la un acord cu CFR-ul. Ce treabă aveam noi cu ce se întâmplă între CFR Cluj și Sepsi. E vorba despre 750.000 de euro, ultima rată urmând să fie plătită în februarie”, a .

„Noi pe benzi eram în trei jucători, de-asta am și căutat să luăm o bandă neapărat. În momentul de față nu suntem în nicio negociere pentru altă bandă, dar vedem, că mai e timp până se încheie perioada de transferuri.

Ca joc sunt mulțumit în mare parte, am făcut reprize consistente, dar dacă noi chiar ne dorim să ne batem la titlu trebuie mai mult, nu avem voie să facem greșeli personale.

Trebuie să facem mai multe meciuri bune, nu doar unul și să fie unul după altul. Eu sunt ferm convins că ne vom bate la titlu, ne uităm la lot, ne uităm la sumele investite.

Sunt echipe precum FCSB, CFR Cluj care se bat an de an la titlu. Există unele care au șanse mai mari la titlu, dar avem și noi șansele noastre la titlu, suntem acolo. CFR mai mult ca sigur e o contracandidată la titlu, pare că s-au reorganizat repede și sunt pe un drum bun”, a mai spus Victor Angelescu.