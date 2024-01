Denis Alibec s-a calificat cu România la EURO 2024, însă internaționalul român se luptă în continuate pentru un loc în lotul lui Edi Iordănescu în Germania. Atacantul și-a dorit să se transfere la Farul Constanța, însă mutarea a căzut, iar vestea nu a fost primită cu entuziasm de staff-ul „tricolorilor”.

Transferul lui Denis Alibec la Farul a căzut: “Cei de la naţională sunt foarte supăraţi!”

Edi Iordănescu s-a bazat pe serviciile lui Denis Alibec în preliminariile pentru EURO 2024, iar selecționerul și-ar fi dorit ca atacantul să schimbe campionatul. Acesta evoluează în prezent la SC Muaither în Qatar, însă a tras tare să ajungă la Farul Constanța.

a căzut, informație dezvăluită în premieră de . Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că vestea nu i-a bucurat pe membrii staff-ului echipei naționale, deoarece asta înseamnă că internaționalul român va rămâne în Qatar până la sfârșitul sezonului.

„Din informațiile nostre și ce am vorbit cu cei din staff-ul echipei naționale sunt foarte, foarte supărați că Alibec nu a bătut palma cu Farul. Era singura lui echipă în care putea să joace, titular meci de meci. Va rămâne în Qatar la Muaither și nu știu cât va juca.

Cei de la Farul la cum au arătat la Craiova, echipa este legată echipa în momentul ăsta cu Rivaldinho, Louis Munteanu s-a lipit și Deaconu acolo. În condițiile în care nu au jucat la Craiova fără mulți, fără Grameni și Băluță”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA, emisiune de la 10:30 în fiecare zi de luni, marți și vineri doar pe site-ul

Dorința lui Denis Alibec pentru 2024: „Fii la fel de bun, dacă nu mai bun”

, care a câștigat titlul cu Farul Constanța și s-a calificat la EURO 2024 cu „tricolorii”. Acesta a bifat și transferul în Qatar pentru un salariu cu mult peste ce încasa la trupa lui Gică Hagi.

„Tricolorilor” a avut o dorință la finalul anului 2024, ci anume să aibă cel puțin aceleași satisfacții la echipa de club și cea națională. Acesta trage tare pentru a prinde un loc la turneu final din Germania.

„2023 a fost un an plin, cu multe meciuri, exact ce își dorește orice fotbalist care s-a apucat de acest sport din pasiune. Am trăit bucuria unui titlu câștigat cu Farul Constanța, am spus ‘da’ unei noi provocări în afara țării, la SC Muaither.

Cel mai important, am sărbătorit alături de Echipa Națională, alături de colegi, staff și suporterii minunați, calificarea la Campionatul European. 2024, fii la fel de bun, dacă nu mai bun! La Mulți Ani tuturor!”, a spus Denis Alibec.

Staff-ul naționalei este dezamăgit după ce transferul lui Alibec a căzut