Trebuie convocat Alibec la Euro?! Fostul atacant al României a dat verdictul

, iar atacantul lui Muaither SC, penultimul loc în campionatul qatarez format din doar 12 echipe, ar putea să rateze Campionatul European deși a fost om de bază în preliminarii.

Denis Alibec ratează turneul final? Ce șanse sunt să mai ajungă la Farul

Cristi Coste l-a întrebat pe Ciprian Marica dacă mai există vreo șansă ca Alibec să se întoarcă la Farul sub formă de împrumut: „S-a vorbit despre revenirea lui tocmai pentru a fi mai aproape de echipa națională și de acest turneu final care ne așteaptă. Mai sunt șanse?”.

ADVERTISEMENT

Ciprian Marica a lămurit însă subiectul o dată pentru totdeauna: „Am spus-o și atunci când a apărut această speculație în presă că șansele sunt sub 10%. Nu au existat prea mari discuții pe tema asta pentru că Alibec a plecat să câștige un salariu mai bun”.

Acționarul minoritar al „marinarilor” a lăsat de înțeles că nici jucătorul nu și-a dorit să se întoarcă: „E un jucător care a ajuns la o vârstă și s-a dus să câștige un ban în plus. N-avea de ce să se întoarcă știind de ce s-a dus. Adică nu puteam noi să-i satisfacem și nu putea nici el la rândul lui să renunțe la o sumă atât de mare din salariu ca să vină la Farul.

ADVERTISEMENT

Chiar și știind că este vorba de echipa națională și acest turneu final. Deci din start a fost așa mai mult o speculație și o chestie de presă. Nu au fost prea mari discuții pe tema asta”.

Denis Alibec, susținut de Ciprian Marica la națională României: „Să vină cu acea sclipire și cu acel stâng”

Cristi Coste l-a provocat din nou pe fostul mare internațional român: „Ca fost atacant al echipei naționale crezi că Alibec riscă rămânând acolo în vederea participării la Euro sau riscurile sunt minime?”.

ADVERTISEMENT

Ciprian Marica e convins că vârful este un plus pentru Edi Iordănescu: „Eu cred că are calități Alibec și a demonstrat că merită să fie la echipa națională, să vină cu acea sclipire și cu acel stâng pe care îl are și să se pună în slujba echipei.

Mai ales că Gică Hagi a reușit să-l facă să conștientizeze că înainte de calitatea individuală a lui este foarte important jocul lui pentru echipă.

ADVERTISEMENT

Așa că eu cred că Alibec ar trebui să fie în continuare la echipa națională chiar dacă joacă într-un campionat mai slab”, a concluzionat fostul mare atacant al României la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE pe în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Ciprian Marica îl cere pe Denis Alibec la Euro 2024: „A demonstrat-o”