Trei jucători de bază ai Universității Craiova, afectați grav de gripă înaintea meciului cu FCSB: „Era la un pas să fie internat în spital”

Fotbaliștii Universității Craiova au parcurs o perioadă dificilă din cauza unui focar de gripă apărut în interiorul echipei. Înaintea partidei cu FCSB, Laurențiu Reghecampf a declarat că jucătorii formației din Bănie încă resimt urmele răcelii.

Trei jucători de bază ai Universității Craiova au fost grav afectați de gripă înaintea partidei cu FCSB

Pentru Universitatea Craiova nu este prima oară în acest sezon când întâlnește probleme de sănătate în rândul jucătorilor. Înaintea primului meci din 2022 cu Rapid București, scor 1-0, lotul formației din Bănie a fost afectat de un focar de COVID-19 apărut în cantonamentul de iarnă al „alb-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

La doar două luni distanță de la meciul contra giuleștenilor, Antrenorul oltenilor a declarat că starea de sănătate a jucătorilor săi s-a îmbunătățit în comparație cu săptămânile trecute.

„Au fost câteva zile mai dificile după meciul cu Voluntari”

„Au fost câteva zile mai dificile, aici mă refer la sâmbăta și duminica, după meciul cu FC Voluntari. Nu am fost singurul om din staff-ul nostru care a avut probleme cu răceala. Sunt mai bine, sper ca și ceilalți, mai ales jucătorii să fie bine la ora jocului”. a declarat Laurențiu Reghecampf.

ADVERTISEMENT

Printre jucătorii „alb-albaștrilor” care au manifestat o formă mai severă se numără Dan Nistor și Paul Papp. Laurențiu Reghecampf a declarat că fundașul central al Universității Craiova a fost unul dintre cei mai afectați de gripă, fiind aproape să se interneze la spital.

„Dintre toți jucătorii Paul Papp a fost cel mai afectat, a fost aproape să fie internat în spital, cu febră foarte mare”

„Dintre toți jucătorii Paul Papp a fost cel mai afectat, a fost aproape să fie internat în spital, cu febră foarte mare și așa cum a fost el au fost și alți jucători. Nicușor este mai bine și el a avut probleme de sănătate, în rest în lotul nostru pe care l-am avut la dispoziție aici nu cred că există un jucător care nu a trecut peste această gripă”. a spus Reghecampf.

ADVERTISEMENT

Stoper-ul oltenilor a revenit în lotul oltenilor și speră să fie pregătit să intre în teren la meciul cu FCSB. Paul Papp a declarat că a traversat o perioadă foarte dificilă în ultima perioadă din cauza gripei, care l-a forțat să își petreacă mai mult timp în pat.

„Mă simt mai bine, am avut câteva zile foarte grele în care am stat doar în pat și am avut febră mare. Acum mă simt mai bine și sper să fiu 100% la ora meciului și să pot să dau totul pentru echipă”. a spus fundașul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Oltenii încă resimt efectele gripei: „Avem jucători care încă suferă, tușesc, au anumite probleme la plămâni”

Laurențiu Reghecampf a declarat că există jucători care tușesc și au probleme la nivelul plămânilor. Tehnicianul oltenilor speră ca situația elevilor săi să se îmbunătățească în cele trei zile rămase înaintea partidei cu FCSB, de pe Arena Națională, programată duminică, de la ora 19:00.

ADVERTISEMENT

„Din punct de vedere fizic avem jucători care încă suferă, tușec, au anumite probleme la plămâni. Sunt anumite probleme care te fac să nu fi 100% pregătit pentru meci, dar mai avem trei zile și sper reușim să ajungem la un nivel bun”. a declarat tehnicianul oltenilor.

Antrenorul Universității Craiova a declarat că nu este sigur că jucătorii săi vor fi 100% pregătiți fizic înaintea partidei cu FCSB. Acesta crede că intensitatea meciului și atmosfera de pe Arena Națională îi va impulsiona pe jucătorii afectați de focarul de gripă.

„Sper ca jucătorii care au trecut prin această viroză să fie bine la meciul de sâmbătă seară, sunt sigur că nu o să fie 100% apți, dar sper ca stadionul, atmosfera, rezultatul pe care trebuie să îl obținem să le dea mai multă putere”. a declarat Laurențiu Reghecampf.