„Tricolorii” jubilează după prima victorie cu Edi Iordănescu. Nicușor Bancu: „Fantastic! Am simțit că voi marca! Am închis ochii și am dat”

în Giulești. Fundașul stânga al Universității Craiova a marcat singurul gol al partidei cu Finlanda, . La final, Bancu a explicat povestea reușitei din minutul 30, a doua la prima reprezenativă.

„Tricolorii” zâmbesc în sfârșit! Nicușor Bancu a adus primele puncte în Liga Națiunilor

După succesul cu naționala lui Markku Kanerva, România a rămas pe ultimu loc în Grupa 3 din Liga B, cu trei puncte, unul mai puțin decât Finlanda și Muntenegru. Liderul clasamentului este Bosnia-Herțegovina, cu cinci puncte.

Nicușor Bancu era ultimul „tricolor” care a marcat într-un meci oficial. Se întâmpla pe 14 noiembrie 2021, în Liechtenstein – România 0-2. Următorul nostru meci din Liga Națiunilor e cu Muntenegru, marți, 14 iunie, de la ora 21:45, tot pe stadionul Giulești.

„Este ceva fantastic. Am zis și înainte de meci, am discutat cu colegii și le-am zis că voi marca. Am simțit asta. Aveam nevoie de trei puncte, ținând cont de meciurile slabe făcute. Ne bucurăm că am avut suporterii, chiar dacă i-am dezamăgit. Sperăm să vină și marți și că vom obține o nouă victorie.

Sper ca atacanții sau mijlocașii să marcheze la meciul următor, pentru că e greu să mai ajung eu la finalizare. S-a întâmplat în această seară. Mi-a venit mie o idee, am simțit că pot să marchez, dar marți aveam nevoie ca mijlocașii și atacanții să marcheze.

Am simțit că pot să urc, i-am pasat lui Pușcaș, știam că nu mai are cine să fie în careu, așa că am mers eu. Am avut noroc că adversarul a alunecat, am închis ochii și am dat la poartă.

(n.r. – despre critici) Am meritat cuvintele neplăcute. Știam că am dezamăvit. Astăzi ne-am motivat însă foarte bine și am câștigat. Al treilea eșec ar fi fost ceva dezastruos pentru noi”, a declarat Nicușor Bancu, la .

Florin Niță, din nou eroul echipei naționale

Titular în primele trei meciuri din grupă, Florin Niță a fost din nou la înălțime. Deși a greșit la golul meciului pierdut de la Zenica, portarul a avut câteva intervenții senzaționale în Giulești. Cea mai importantă paradă a fost însă cea din minutul 52, când Niță i-a refuzat un gol ca și făcut lui Pohjanpalo.

„N-a contat că am fost eu, Burcă sau Bancu. Toți am arătat că suntem caractere și ne-am făcut bine treaba. Am arătat ca o echipă unită și am trecut peste perioada mai puțin bună din ultima vreme. Parada contează mai puțin. Contează cele trei puncte. Sunt fericit că am arătat că știm să jucăm fotbal și am depășit momentele mai puțin bune.

(n.r. – că l-a impresionat pe Markku Kanerva) Îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Sper să am o prestație la fe de bună și în retur să îl mai impresionez o dată.

(n.r. – despre meciul cu Muntenegru) Va fi un meci greu, la fel ca și cel cu Finlanda. Va fi un meci urât, dar nu contează. Noi trebuie să ne concentrăm și să arătăm că în tur a fost un accident. Noi avem jucători de calitate și îmi doresc să avem o prestație ca cea din această țară”, a declarat și Florin Niță, la .