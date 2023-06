„Tricolorii”, resemnați după un nou eșec la EURO U21: Fazele reclamate la România – Ucraina 0-1: „Era bine dacă era VAR și acum”

România , iar „tricolorii” au încercat să găsească explicații pentru parcursul slab de la turneul final.

Jucătorii naționalei, afectați de înfrângerea cu Ucraina: „Din păcate nu mai avem ce să spunem”

Dragoș Albu, jucătorul lui FC U Craiova 1948, a fost primul care a venit în fața microfoanelor: „Din păcate nu mai avem ce să spunem, decât că îmi pare rău că am dezamăgit, ne pare rău pentru suporteri. Atât am putut, îmi pare rău că s-a ajuns aici. Aveam speranțe că puteam face mai multe, dar trebuie să mergem mai departe, să luptăm pentru România.

Am avut o ocazie de a marca, dacă reușeam să înscriu, poate prindeam mai multă încredere. Am încercat să dau pe poartă, nu am nimerit și asta a fost.

A fost o pasă foarte bună (n.red. a lui Markovic), pe spațiu liber. Preluarea am făcut-o bine, dar am lovit foarte prost. Nu știu, la nivel de atitudine, am început bine, dar nu putem ține ritmul, sunt niște lucruri care mă depășesc și nu am o explicație.

Trebuie să muncim mai mult, despre asta e vorba. Muncă și doar atât. Îmi e greu să îi conving să ne susțină. Ce le pot zice e să creadă în continuare în noi, chiar dacă i-am dezamăgit”.

George Cîmpanu consideră că România merita mai mult: „Îmi găsesc foarte greu cuvintele”

George Cîmpanu e de părere că România putea chiar să câștige meciul ăsta: „Cred c-a fost un meci foarte greu, cu ocazii și de o parte, și de alta. Din păcate, n-am speculat acea fază din minutul 90 cum ar trebui și am primit gol. Dacă am fi deschis scorul în primele minute, alta era soarta meciului, dar nu am fost lucizi în fața porții și asta ne-a costat.

Clar că se putea mai mult și normal că e o dezamăgire în plus, pentru că am jucat acasă, cu fanii și familiile în tribune. Ne pare rău că nu am ieșit din grupe. Nu știu ce mesaj să le transmit, sper să vină să ne încurajeze și cu Croația, să plecăm acasă cu capul sus. Îmi găsesc foarte greu cuvintele, sunt foarte dezamăgit, azi cred că am dat 200% toți, dar am pierdut”.

Vladimir Screciu vrea să îi bucure pe fani cu o victorie: „Ne dorim să facem un rezultat bun cu Croația”

Vladimir Screciu speră ca , chiar dacă nu se va califica în sferturi: „Matematic am ieșit din acest turneu, ne pare foarte rău, dacă făceam un rezultat bun în seara asta conta și meciul viitor. Cel din seara asta a fost unul echilibrat la ocazii, posesia fost de partea lor, dar cred că am arătat puțin mai bine decât la primul meci.

Ne dorim să facem un rezultat bun în cel cu Croația. Am avut câteva ocazii pe parcurs, mai multe în prima repriză. Cred că ocaziile astea, când le avem, trebuie să le valorificăm”, a mai spus jucătorul la .

„Nu am putut valorifica ocaziile”

Fotbalistul Universității Craiova e de părere că România U21 a avut început de meci bun: „Nu știu de ce am jucat bine 25 de minute și restul nu, chiar ne pare foarte rău, nici nu-mi vine să mă duc în vestiar acum, la băieți. Ne pare rău că nu ne-am putut califica.

Eu eram în spatele lui Jovan (n.r. la faza din minutul 17) și am văzut cum portarul l-a lovit în gleznă, chiar nu mă așteptam să nu fie penalty. Nu aveam niciun dubiu că nu va fi.

Cred că au mai fost faze dubioase la acest turneu, era bine dacă era VAR și acum, nu doar din sferturi încolo. Nu am putut valorifica ocaziile, din păcate”.