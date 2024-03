Tricolorul cel mai ofertat în acest moment. Are deja 5 oferte! „E vorba de 4-5 milioane de euro”

Denis Drăguș (24 de ani) a evoluat doar 34 de minute pentru România în dubla amicală cu Irlanda de Nord și Columbia. S-a întâmplat în înfrângerea cu sud-americanii, scor 2-3. Cu toate acestea,

Denis Drăguș, cel mai ofertat tricolor. „Două cluburi din Germania și trei din Portugalia”

Denis Drăguș e gata să facă un pas important în carieră. Împrumutat până la vară la Gaziantep de la Standard Liege, A marcat 11 goluri sezonul acesta în Turcia.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci amical. S-a văzut o diferență mare unde joacă cei de la Columbia și unde nu jucăm noi. Dar pe final eu zic că am echilibrat un pic. E un test, a încercat, nu e încurajator… La modul cum am jucat nu poate să fie încurajator. Nu cred că am avut o evoluție extraordinară, dar e un meci de pregătire, la Euro sunt 100% sigur că se vor mobiliza altfel băieții.

Și Edi va merge cu echipa cea mai bună, nu vor mai fi experimente. Probabil și la meciul cu Irlanda de Nord a vrut și el să vadă cum se mișcă băieții. Pentru că eu, spre exemplu, pe Denis Drăguș îl văd titular și a jucat doar 30 de minute. Cred că a dat șansă și altora să vadă cum se descurcă. Man trebuia să joace de la început, dar fiind meciuri de pregătire a testat și el anumite variante.

ADVERTISEMENT

Eu l-aș vedea pe Drăguș vârf. A intrat bine aseară, e iute. Dacă stai să te gândești avem trei jucători foarte buni de atac. Ai Mihăilă cu viteză extraordinară, Drăguș cu viteză extraordinară, Dennis Man care e categoric într-un vârf de formă. Ai jucători care îi pot angaja, gen Ianis Hagi, Stanciu, jucători care le pot pune în valoare calitățile, deci nu stăm chiar rău.

Drăguș e în formă, a dat goluri, există interes pentru el. Am spus-o aseară într-o emisiune sunt două cluburi din Germania și trei din Portugalia care se interesează de el. Sunt echipe de mijlocul clasamentului în Germania și echipe de top din Portugalia.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Care cota lui Drăguș?) 4-5 milioane. În jur de 5 milioane. Cu toate că el fiind în ultimul an de contract s-ar putea prețul să fie puțin mai jos”, a declarat Florin Manea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„M-a întrebat dacă cei cu care discutăm au fost la meci”

În amicalul contra Columbiei, Denis Drăguș a bifat a noua sa prezență sub tricolor. Vârful în vârstă de 24 de ani are și două goluri la echipa națională

ADVERTISEMENT

„Am vorbit cu Denis după meci. M-a întrebat cum mi s-a părut, cum a intrat. L-am felicitat. I-am zis că a intrat bine. M-a întrebat dacă cei cu care discutăm au fost la meci. I-am confirmat că au fost la meci. O să vorbesc astăzi cu el că am fost sunat azi cu impresiile. Se pare că lucrurile merg spre bine.

(n.r. – Șanse mai mari în Germania sau în Portugalia?) E un club din Germania care a avansat, dar eu zic că și în Portugalia se poate. Pentru el, mie mi-ar place Portugalia. E mai pe stilul nostru. N-am fost niciodată în Portugalia, n-am transferat pe nimeni acolo. În Germania am mai transferat”, a adăugat agentul FIFA.

Denis Dragus, LA UN PAS DE SUPER TRANSFER in Bundesliga | DEZVALUIREA lui Florin Manea