Trucul genial pe care Irina Fodor îl folosește pentru îngrijirea părului. Masca pe care o face acasă are 4 ingrediente banale

Trucul genial pe care soția lui Răzvan Fodor îl folosește pentru îngrijirea părului. Masca pe care o face acasă are 4 ingrediente banale. Gazda emisiunii Chefi la cuțite a dezvăluit cum procedează de fiecare dată.

Pontul util folosit de Irina Fodor pentru un păr bogat și mereu strălucitor. Masca preferată conține doar 4 produse simple

Irina Fodor a vorbit despre pe care îl folosește pentru a avea un păr bogat și mereu strălucitor. Masca preferată de vedeta de la Antena 1 conține doar 4 produse simple și la îndemâna tuturor femeilor.

„Sunt norocoasă, până la vârsta asta nu au apărut încă firele albe, așa că nu am fost nevoită să îl vopsesc”, a mărturisit prezentatoarea de la Chefi la cuțite în urmă cu ceva vreme pentru revista .

„Cu toate astea, îl hrănesc din când în când cu o mască naturală, pe care o prepar eu în casă din miere de albine, ulei de măsline, banană și ou crud”, a mai adăugat Irina Fodor, mai arată sursa citată.

Irina Fodor, atentă la podoaba capilară

Irina Fodor acordă o foarte mare atenție podoabei capilare și spune că niciodată nu a apelat la decolorare. Are aceeași nuanță naturală de ani buni și nu are de gând să o strice cu vopsea, indiferent ce culoare ar fi.

Mai mult, vedeta de la Antena 1 a subliniat la un moment dat că nu are în plan să se facă blondă sau să își facă balayage pentru că are multe prietene care s-au ales cu părul ars. În plus, apropiatele sale au ajuns să aibă vârfurile precum guma de mestecat.

Ține foarte mult la său lung, des și drept. Adoră șatenul pe care îl poartă de ani de zile, deși înainte de a-l cunoaște pe soțul său a fost o perioadă brunetă. Se întâmpla în liceu când a dorit să facă o schimbare radicală.

„Am fost vopsită brunetă din clasa a X-a până când l-am cunoscut pe Răzvan. Voiam neapărat să îmi fac o schimbare și mama nu mă lasă să mă vopsesc, așa că nu m-am dus la salon.

M-am dus și mi-am cumpărat vopsea, am pus-o în palme ca pe șampon, am trântit-o pe cap și aia a fost. Am fost neagră ca pana corbului vreo patru ani de zile până când l-am cunoscut pe Răzvan”, a spus Irina Fodor pentru .