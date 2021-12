Tyson Fury amenință BBC cu tribunalul. Ce l-a supărat pe campionul WBC

Dacă „Balonul de Aur” a împărțit lumea în două după ce Lionel Messi a câștigat trofeul în fața lui Robert Lewandowski, agită apele în ancheta „Sports Personality of the Year” a celor de la BBC.

Campionul neînvins al boxului profesionist în versiunea WBC este al patrulea favorit pentru câștigarea trofeului. Dar nici nu vrea să audă de această competiție. Și îi amenință pe organizatori.

Episodul doi din… Fury against BBC

Campionul neînvins în boxul profesionist în versiunea WBC este creditat cu șanse la nominalizare după pe care a obținut-o pe 9 octombrie, la Las Vegas, în fața lui Deontay Wilder. Prilej cu care și-a apărat centura.

”Acest premiu nu înseamnă nimic pentru mine. Nu am nevoie de el și nu-l vreau. De fapt, vor auzi acest lucru de la avocații mei dacă mă vor pune pe listă. Să-l ofere cuiva care are nevoie de premiu. Eu nu am.

Și, oricum, știm oricum cine este personalitatea sportivă a anului. Eu sunt. Eu sunt personalitatea sportivă. Cine face ceea ce am făcut eu? Să treacă printr-un adevărat război în Las Vegas, își încântă fanii, iar apoi cântă publicului”, a declarat Fury pentru .

Este al doilea an la rând când Fury are o astfel de atitudine. În 2020, anunța în emisiunea ”Good Morning Britain” că le-a solicitat avocaților săi să ceară scoaterea sa de pe lista nominalizaților. Aceasta după ce își făcuse publică opțiunea și pe Twitter.

BBC a refuzat să accepte cererea lui Fury. Lista scurtă, a spus un purtător de cuvânt, a fost întocmită de un ”comitet de experți independenți care aleg concurenții în funcție de realizările lor sportive într-un anumit an”.

Lewis Hamilton a fost desemnat câștigător de anul trecut. El fiind ales dintr-o listă care-i mai includea și pe Ronnie O’Sullivan, Stuart Broad, Jordan Henderson și Hollie Doyle.

Tyson Fury vs BBC, un conflict început în 2015

Relația tensionată a lui Fury cu Sports Personality datează din 2015. Atunci, o petiție prin care se cere înlăturarea sa a atras 100.000 de semnături după remarci sexiste și homofobe.

Fury a participat la ceremonie în acel an, după ce a revendicat titlurile IBF, WBA și WBO la categoria grea de la campionul Wladimir Klitschko.

În 2018, Fury a fost omis de pe listă. Și aceasta deși a fost implicat într-unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale anului. Reușind să revină într-o luptă cu Wilder, încheiată cu o remiză controversată.

Emma Răducanu, favorita principală pentru 2021

BBC încă nu a anunțat lista scurtă a celor nominalizați pentru trofeul care urmează să fie acordat în 19 decembrie, într-un eveniment găzduit de Media City din Salford. Însă discuțiile despre potențialul câștigător au și demarat.

Mai mult, deja casele de pariuri oferă cote referitoare la aceasta anchetă. , câștigătoare la US Open, este marea favorită, cu o cotă de sub 1.20.

Lista principalilor contracandidați este deschisă de doi campioni olimpici. Este vorba, mai întâi, despre Tom Daley, medaliat cu aur la sărituri în apă. Dar și primul britanic cu 4 medalii la această disciplină.

Cel de-al doilea este Adam George Peaty. Sportiv care, pe lângă alte multiple performanțe, este cel dintâi britanic care și-a apărat titlul olimpic la natație.

Al patrulea favorit (sau, în unele cazuri), chiar al treilea, este Tyson Fury. Cel care îl devansează inclusiv pe câștigătorul de anul trecut, . A cărui poziție poate să fie chiar mai joasă dacă nu reușește să câștige un nou titlu mondial în Formula 1.