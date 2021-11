U Craiova, victorie în amicalul cu Viitorul Pandurii. Un jucător important a revenit după șapte luni

Universitatea Craiova a obținut o victorie la limită, scor 2-1, în meciul amical disputat sâmbătă după-amiază, în compania Viitorului Pandurii Târgu Jiu, echipă aflată pe poziția a 14-a în eșalonul secund. Golurile formației antrenate de Laurențiu Reghecampf au fost reușite de (2) și Koljic (55), în timp ce pentru gorjeni a înscris Vespe (79).

Cu această ocazie, Paul Papp a bifat prima sa apariție în tricoul alb-albastru după accidentarea care l-a ținut nu mai puțin de șapte luni departe de gazon. De altfel, acesta s-a arătat încântat de revenire și a dat asigurări că este pregătit din toate punctele să-și ajute echipa și în meciurile oficiale.

În prima etapă a returului, „juveții” se vor deplasa la Pitești pentru duelul cu FC Argeș. Acesta este programat duminică, 21 noiembrie, la ora 18:00, pe „Stadionul Municipal Nicolae Dobrin”.

„E primul amical pentru mine, după vreo 6-7 luni. Sunt bucuros că am revenit. M-am simțit foarte bine azi. Sper să nu mai am probleme și când o să fie nevoie de mine voi fi acolo.

Abia aștept să dau bătălia în Liga 1, dar asta depinde de Mister. A fost un antrenament bun pentru noi. Mister a vrut să vadă toți jucătorii la lucru, cred că ne-am achitat de sarcini și mai cred că lumea este mulțumită.

Aveam nevoie de amicalul ăsta, pentru că Mister a vrut să vadă la ce nivel sunt unii dintre noi, pe ceilalți îi știa deja și a fost un antrenament bun pentru ei. Sper să începem returul cu o victorie și să continuăm pe aceeași linie”, a declarat Paul Papp, imediat după fluierul final al partidei disputate în incinta bazei sportive „Ilie Balaci“, din Lunca Jiului, exprimându-și totodată convingerea că U Craiova va debuta cu dreptul în retur.

Acesta nu mai evoluase din primăvara anului trecut, în chiar ultima etapă a sezonului regular, când echipa sa a remizat, scor 0-0, pe „Ion Oblemenco”, în fața campioanei CFR Cluj.

Gustavo și-a sărbătorit ziua de naștere alături de colegi: „Sunt mulțumit de viața mea”

Introdus de asemenea în teren de Laurențiu Reghecampf, Gustavo – care astăzi a împlinit 30 de ani – s-a declarat încântat de posibilitatea de a-și sărbători ziua de naștere împreună cu colegii de echipă și i-a asigurat pe suporteri că nu se vor mai repeta greșelile care au dus la .

„Mulțumesc pentru urări. Sunt foarte fericit că am făcut 30 de ani și sunt mulțumit de viața mea. Meciul a fost bun în perspectiva jocului următor, cu FC Argeș și suntem pregătiți.

Pauza aceasta a fost importantă pentru noi. Am putut face puțină recuperare, am putut să mergem cu familia… Veneam după o perioadă foarte bună, cu 7 victorii consecutive și e păcat că am pierdut la Constanța, dar se întâmplă.

Săptămâna aceasta am analizat ce greșeli am făcut acolo și cu siguranță nu le vom repeta în meciul viitor. Am lucrat foarte mult pe plan tactic, dar și fizic. Eu sunt optimist, mereu pozitiv, atât în ceea ce privește fotbalul, cât și viața, în general”. a spus brazilianul din atacul „juveților”.