U Craiova se pregătește intens pentru reluarea campionatului. Antrenament inedit în cantonamentul din Antalya. Foto

După câteva zile de antrenamente intense, Laurențiu Reghecampf le-a pregătit o surpriză lui Bancu și compania. Concret, aceștia au intrat, sâmbătă dimineață, în sala de forță și s-au întrecut la „biciclete”.

U Craiova, antrenament inedit în cantonamentul din Turcia

Pe pagina de Facebook a clubului au fost postate mai multe fotografii surprinse chiar în timpul ședinței de pregătire, spre bucuria suporterilor, care nu au ezitat să-și încurajeze favoriții, deși parcursul din prima parte a sezonului nu s-a ridicat deloc la nivelul așteptărilor. După 21 de etape, Universitatea Craiova ocupă poziția a cincea în clasament și abia dacă mai îndrăznește să spere la cucerirea primului titlu de campioană după trei decenii de „secetă”.

De altfel, această pauză competițională va produce modificări importante în lotul echipei. FANATIK a dezvăluit, în exclusivitate, că și trebuie să-și găsească noi angajamente. Printre ei, atacantul Mihai Roman, care .

„Clubul Universitatea Craiova și atacantul Mihai Roman au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului. Îi mulțumim lui Mihai pentru modul în care a apărat culorile Științei și îi dorim mult succes în continuare”, se arată în comunicatul oficial.

Alberto Călin, noua „perlă” din Bănie. Laurențiu Reghecampf l-a luat în cantonament

În lotul convocat de Laurențiu Reghecampf pentru stagiul de pregătire din Turcia se află și , un mijlocaș ofensiv cu care oltenii speră să dea lovitura, deși are doar 16 ani. După primele antrenamente cot la cot cu Bancu și compania, acesta și-a spus povestea și a dat glas celui mai arzător vis al său: să evolueze pe arena „Ion Oblemenco”.

„Am început fotbalul la vârsta de 7 ani. Am decis împreună să mergem la un club de fotbal. Am ajuns la Flacăra Moreni, iar antrenorul Mircea Petrescu a avut o părere foarte bună despre mine.

M-a ajutat să-mi dezvolt calitățile. La vârsta de 13 ani, am jucat contra Universității Craiova. Am avut o evoluție foarte bună. După acest moment, mi s-a oferit șansa să joc pentru cel mai bun și iubit club din România.

Am făcut parte din grupa Under-14 a Științei, iar antrenorul meu a fost domnul Bogdan Vrăjitoarea. Dumnealui a lucrat mult cu mine pentru a mă ajuta să mă integrez foarte bine în echipă.

La un an distanță, am început să lucrez cu domnul Ștefan Florescu, care, la fel, mi-a dat multă încredere. Am promovat la vârsta de 15 ani la echipa a doua a Științei. Cel care m-a promovat a fost Ionuț Stancu, iar acum lucrez cu Alexandru Stoica, despre care am numai cuvinte de laudă.

Acum este un moment foarte important din viața mea și trebuie să muncesc foarte mult pentru a rămâne în vizorul echipei mari. Pentru mine este o onoare să mă pot antrena cu jucători de o asemenea calitate. Pot învăța foarte multe de la asemenea fotbaliști.

Cel mai mare vis al meu este să ajung să evoluez pe stadionul „Ion Oblemenco” în alb-albastrul echipei mari a Științei. Pentru a ajunge acolo trebuie să muncesc și să fac multe sacrificii. Forza Știința!”, a declarat Alberto Călin.