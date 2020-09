U Craiova – Voluntari 2-1. Un fotbalist de la Voluntari șochează: “Mai bine iei COVID acum decât mai târziu”. Ce spune Teja

U Craiova a învins pe FC Voluntari cu 2-1, golurile fiind marcate de Koljic 34′ și Cicâldău 71′ pentru gazde a marcat Costin 57′.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După această victorie, Craiova revine pe primul loc în Liga 1 cu 12 puncte în 4 etape, procentaj maxim.

FC Voluntari, deși a pierdut, a practicat un fotbal bun, ceva obișnuit sub comanda lui Mihai Teja, unul dintre cei mai buni tehnicieni din Liga 1, printre puținii care imprimă o identitate tactică clară și modernă la echipele antrenate. Pentru moment echipa Ilfoveană se clasează pe locul 4 cu 7 puncte adunate în primele 4 etape.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Grădinaru: “Mai bine iei COVID acum decât mai târziu”

Declarația serii a aparținut mijlocașului de la Voluntari, Răzvan Grădinaru, care se arată îngrijorat de evoluția pandemiei în fotbalul românesc: “Cred ca am făcut un meci bun. Arbitrajul ne-a taiat din elan, așa se intâmpla cand joci împotriva echipelor care se bat la titlu. Arbitrajul ne-a ciupit la faulturile mici, dar dacă băgam mingea in poartă, nu cred ca mai aveau au ce sa ne faca. Legat de coronavirus cred ca e mai bine sa îl iei acum decât mai tarziu, ca să putem continua campionatul.”

Eric, a ținut și el să sublinieze maniera de arbitraj, considerând însă ca greșelile nu au fost voite: “Ce să vă povestesc, nu cred că o sa se rezolve nici cu VAR acest arbitraj. Avem un meci important cu cei de la Sepsi. Ce trebuia să acorde nu a acordat. Arbitrul este un om excepțional însă nu cred că meritam să pierdem. Erorile de arbitraj ne-au costat. M-au faultat continuu.”

ADVERTISEMENT

Tehnicianul Ilfovenilor a apreciat și lăudat jocul practicat de echipă, menționând că se gândește deja la următorul meci contra celor de la Sepsi:“Nu am fost de acord cu deciziile domnului arbitru. Cand a sărit Armaș la cap arbitrul a dat fault în atac. Nu a fost cu rea intentie. Ii felicit pe baieți, am facut două jocuri bune cu FCSB si Craiova. Ne trebuie mai multă atenție si personalitate, ii felicit pe baietț, greșelile sunt omenești, cred ca puteam mult mai mult la Craiova, in fața celei mai în formă echipe din campionat. Jucatorii sunt sub un stres fantastic împotriva echipelor mari, trebuie să căștigăm cu Sepsi. Jucăm cu jucători din Liga 3, juniori, nu am soluții pe bancă, daca aveam opțiuni de la mijlocul terenului în sus era altceva. Cei de la Craiova au echipă puternică, nu cred ca au ei nevoie de asemenea greșeli. Să se mai greșeasca si pentru noi o dată dacă pentru ceilalți se greșește de trei ori.”

ADVERTISEMENT