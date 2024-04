Ultima conversație pe care Maria, gravida decedată la Spitalul Bacău, a avut-o cu mama sa: ”Mi s-au uscat buzele, nu mai pot”

În ultima conversație pe care a purtat-o cu mama ei, tânăra Maria, gravida de 38 de ani decedată pe un pat al Spitalului Județean de Urgență Bacău, a avut un ultim strigăt de disperare. ”A murit cu zile”, este concluzia mamei îndoliate.

Mama tinerei Maria, gravida decedată la Spitalul Bacău, dezvăluie ultima discuție cu fiica ei: ”Mi s-au uscat buzele, nu mai pot!”

În această săptămână, o poveste cu final tragic din Bacău, parcă trasă la indigo cu cea a Alexandrei, tânăra gravidă lăsată să agonizeze până la moarte în Maternitatea Botoşani, a apărut în spațiul public.

Maria, o tânără de 38 de ani însărcinată în luna a 4-a, a murit după ce a ajuns la spital cu o sarcină oprită din evoluție. Pacienta fi așteptat mai multe ore până la intervenția medicilor. A doua zi, familia a fost anunțată de doctori că tânăra a murit.

a mamei tinerei. Ideea transmisă de femeia îndoliată este că fiica ei a murit cu zile. De pe patul de spital, tânăra gravidă i-a povestit mamei sale calvarul îndurat.

Dărâmată după pierderea uriașă suferită, femeia mai povestește că spitalul din Bacău au ținut trupul Mariei aproape patru zile. S-a întâmplat din ziua decesului, sâmbătă, până marți.

”Am așa, durerea, și îi învăț pe medici să deschidă ochii mari, să nu mai moară mame și să rămână copiii mici. Cum e cazul de la Botoșani și multe, multe alte cazuri. Ce aș putea eu să fac? Să îi bag în pușcărie?

Nu am nicio șansă! Multe cazuri am văzut din astea, în care a rămas că mortul e vinovat. Cu zile a murit! Am vorbit cu ea seara și dimineața am sunat-o. Și mi-a spus: ‘Mămică, sunt la spital, mi s-au uscat buzele, nu mai pot!’.

Mi-au ținut-o la morgă de la 7, sâmbătă dimineața, duminică, luni, păi marți când am mers și le-am spus că eu mă culc la ușă, la morgă. Eu nu mai plec fără copilul meu acasă…”, a spus femeia, pentru .

Gravida din Bacău, operată după 12 ore de agonie

Tânăra gravidă a murit la Spitalul Județean Bacău, unde a ajuns după ce a acuzat dureri puternice. Familia victimei acuză că sarcina era oprită din evoluție, dar tânăra a fost lăsată să aștepte 12 ore până să fie dusă în sala de operație.

Apoi, după operație, femeia a fost dusă la secția de terapie intensivă. Aici a suferit două stopuri cardio-respiratorii. Din păcate, al doilea i-a fost fatal. Partenerul ei de viață acuză medicii de la spital că au intervenit mult prea târziu.

În replică, . Iubitul Mariei a făcut mai multe plângeri la Colegiul Medicilor, la Poliție, dar și la Ministerul Sănătății.