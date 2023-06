Ultimul jucător de pe lista neagră a lui Burcă a plecat de la Dinamo! Are oferte de la mai multe echipe din Liga 2. Exclusiv

Dinamo are în continuare interdicţie la transferuri, astfel că, deocamdată nu poate să facă nicio mutare pentru SuperLiga. Singurii doi jucători care s-au alăturat lotului sunt Ricardo Grigore şi Geani Creţu, jucători aflaţi sub contract cu clubul şi care au fost împrumutaţi în stagiunea precedentă.

Ultimul jucător de pe lista neagră a lui Burcă a plecat de la Dinamo!

De la Dinamo sunt şi plecări. FANATIK a aflat că Marius Tomozei, jucător aflat la final de contract, va părăsi clubul alb-roşu după un sezon şi jumătate. Fundaşul are mai multe oferte din liga secundă, unde îşi va continua, cel mai probabil, cariera.

Deznodământul în cazul lui Tomozei era unul previzibil. Fundaşul dreapta a intrat pe lista neagră a lui Ovidiu Burcă după greva jucătorilor din luna ianuarie despre care FANATIK . Tomozei a fost singurul dintre cei cinci care au rezistat până la finalul sezonului.

Alin Dudea, Ştefan Fara, Vasile Buhăescu şi Bogdan Gavrilă au fost daţi afară imediat de la echipă, iar Marius Tomozei a fost exclus din lot şi trimis să se antreneze cu juniorii pe o perioadă nedeterminată.

Marius Tomozei: “Un an şi jumătate de chin! Ca să vezi cum e soarta asta”

FANATIK în urmă cu o lună, Marius Tomozei a declarat că perioada de la Dinamo a reprezentat un an şi jumătate de chin. Pe lângă accidentări a fost prins într-un război care nu era al lui:

“Un an şi jumătate de chin! Ca să vezi cum e soarta asta, am avut oferta de la Dinamo, alte trei oferte clare de la echipe din Liga 1 şi una de la U Cluj. Am ales Dinamo pentru că Dinamo nu se refuză (oftează).

Era normal să aleg Dinamo. Pentru mine după două meciuri şi două minute jucate în al treilea meci mi-am rupt piciorul şi după aia, toate celelalte…”, a povestit Tomozei.

În stagiunea precedentă, Marius Tomozei nu a prins niciun minut în tricoul lui Dinamo. Recuperarea după ruptura de ligamente încrucişate l-a ţinut departe de gazon până în finalul anului 2022.

Când trebuia să revină în lotul “câinilor”, Marius Tomozei a fost exclus de Ovidiu Burcă, cel care a tăiat în carne vie după revolta din vestiar. În ultimele luni, jucătorul s-a pregătit singur sau alături de juniori şi mai vrea să evolueze 3-4 sezoane.

“Vreau să mă reapuc de fotbal. Mi-e dor, zici că am 16 ani şi sunt trimis la seniori. Îmi doresc să îmi găsesc o echipă bună şi să joc fotbal cel puţin încă vreo 3 ani. Mă simt foarte bine, voi vedea ce voi găsi. Vreau să demonstrez că s-a făcut o greşeală faţă de mine”, Marius Tomozei