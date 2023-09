Ultrașii UST amenință iar: „Vom face la fel”. Ce spun de huiduielile fanilor

în preliminariile Euro 2024 și a făcut un Victoria a fost umbrită însă de comportamentul ultrașilor de la „Uniți sub tricolor”, din cauza cărora și care ar fi putut duce la o victorie cu 3-0 în favoarea oaspeților la „masa verde”.

Ultrașii „Uniți sub tricolor”, după incidentele de la România – Kosovo: „Dacă vom mai juca în continuare cu ei, tot la fel ne vom comporta!”

Despre incidentele provocate de ultrași la meciul România – Kosovo s-a vorbit pe larg și în emisiunea S-a încercat cunsoscut sub numele de „Gogoașă”, lider al Peluzei Sud Craiova și

„Au fost diverse mesaje și oameni din lumea fotbalului care au spus că de acum încolo ar trebui să fiți interziși permanent la meciurile echipei naționale”, a început moderatorul Horia Ivanovici dialogul cu Andrei Preda.

Iar răspunsul primit a fost unul surprinzător: „Probabil că dacă va fi interzisă Peluza le meciurile echipei naționale, și celelalte galerii vor lua măsuri și nu se vor mai prezenta la meciuri. Mai mult ca sigur. Stadioanele fără suporteri, fără noi, nu există așa ceva… Vor fi ca la Voluntari și ca la Clinceni. Și cred că în curând acolo se va ajunge.

Nu am regretat nimic din ce am făcut. Este punctul nostru de vedere, noi suntem liberi în Peluză și totul a ieșit cu bine. Și dacă vom mai juca în continuare cu ei, tot la fel ne vom comporta. Este dreptul nostru să ne exprimăm liberi, este părerea noastră. Statul român recunoaște Kosovo e Serbia? Pe ce bază au intrat în țară, au pașaport? Toți jucătorii, pe ce bază au intrat în țară?”, a încercat „Gogoașă” să explice scandările care au dus la întreruperea partidei.

Ultrașii UST, după ce au fost huiduiți de ceilalți fani prezenți la meci: „Sunt români de-ai noștri, nu ne-a deranjat!”

Discuția s-a mutat apoi pe reacția celorlalți suporteri ai „tricolorilor”, care nu au fost de acord cu mesajele celor din peluză. „Cum ați recepționat faptul că restul de 30 de mii de oameni v-au huiduit și v-au cerut să plecați?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe Andrei Preda.

„Nu ne-au cerut să plecăm, este punctul lor de vedere, l-am respectat, suntem români cu toții… Sper că au înțeles mesajul nostru, nu avem nicio treabă cu suporterii de la Tribuna a doua, că ne-au huiduit. Așa se întâmplă peste tot, și când eram la Craiova se întâmpla la fel. Nu ne-a deranjat că ne-au huiduit. Deloc. Chiar i-am aplaudat.

Cum să ne deranjeze dacă ei sunt români de-ai noștri și noi contestăm un lucru care nu trebuia să existe pe fața Pământului? Acest meci nu trebuia jucat. Este punctul lor de vedere, dar asta nu înseamnă că noi avem ceva cu cei de la Tribuna a doua. Dimpotrivă, am dat gol, am cântat tot stadionul. Înainte de meci, la fel, a cântat tot stadionul. Nu s-a întâmplat nimic. Și-au exprimat oamenii punctul de vedere”, a răspuns Andrei Preda.

„Nu vă gândiți că prin astfel de manisfestări puneți în pericol naționala? Am înțeles punctul tău de vedere, dar dacă pierdeam cu 0-3? Ai spus că în viitor vă veți continua acțiunile la fel…”, a pus presiune moderatorul Horia Ivanovici.

„Nu am pierdut. Mai jucăm în Kosovo pe viitor? Asta e singura problemă, Kosovo nu are ce căuta în acest fenomen. Dacă pierdeam cu 0-3, probabil nu vă răspundeam la telefon… Nu știu ce să spun dacă pierdeam meciul… Chiar nu știu. Am tras un semnal de alarmă”, a mai declarat Andrei Preda la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Preda anunță ce vor face ultrașii UST pe viitor: „Vom fi prezenți la meciurile naționalei!”

Dialogul a continuat apoi, fiecare dintre cele două părți încercând să-și argumenteze cât mai bine poziția. „Ce faceți voi e foarte periculos! Astea sunt legile după care UEFA și FIFA organizează fotbalul.

Îți dai seama că intram în Cartea Recordurilor, că și așa fotbalul românesc e acolo, cu tot ce s-a întâmplat în ultimii ani… Cu două echipe, și colo, și colo… Și TAS-uri… Îți dai seama că intram în Cartea Recordurilor dacă pierdeam calificarea la masa verde?”, i-a aruncat mănușa Horia Ivanovici.

„Nu cred că este problema Federației sau a LPF-ului că sunt două echipe la Craiova sau la Steaua… Probabil că intram în Cartea Recordurilor… Probabil că ne părea și rău…

Dar v-am spus, suntem niște băieți care vrem să ne exprimăm punctele de vedere pe stadion și nu numai pe stadion. Acel mesaj a fost punctul nostru de vedere. Nu știu de ce s-a deranjat toată lumea că strigăm «Kosovo e Serbia»? Nu avem voie să strigăm pe stradă «Basarabia e România»? Întreb… Avem voie?

Cei de la FIFA și UEFA țin cont de legile noastre, ale țării? Vom fi prezenți în continuare la meciurile naționalei!”, și-a încheiat Andrei Preda „Gogoașă” intervenția telefonică la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.