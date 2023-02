Un actor cunoscut pentru rolurile sale din filmele de groază a murit: “Îți vom simți lipsa”

A murit George P. Wilbur, actor cunoscut pentru rolurile din filmele de groază. A avut o carieră de peste 60 de ani în lumea filmului.

George P. Wilbur nu a fost doar , ci și un renumit cascador. A fost popular datorită zecilor de roluri pe care le-a interpretat, mai ales cele din filmele de groază.

Actorul era cunoscut pentru rolul din seria de Halloween, unde l-a interpretat pe ucigașul mascat Michael Myers, în două filme separate. Este vorba despre Halloween 4: Întoarcerea lui Michael Myers și Halloween: Blestemul lui Michael Myers.

Wilbur a avut o carieră de peste șase decenii în lumea filmului. De-a lungul timpului a jucat în numeroase producții cinematografice, dar și seriale.

Christopher Durand, actorul care l-a interpretat pe Michael Myers în Halloween H20, este cel care a anunțat vestea decesului colegului său de breaslă.

“George P. Wilbur a murit noaptea trecută (…) Îți vom simți lipsa. Odihnește-te în pace”, a scris Durand pe pagina sa de Facebook, după moartea lui Wilbur.

George P. Wilbur și-a început cariera lucrând ca figurant și ca dublură de cascador. La început, actorul a fost dublura lui John Wayne.

A jucat în peste 100 de filme și emisiuni TV, a făcut cascadorii și a avut roluri în fața camerei.

Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără Escape from the Planet of the Apes (1971), Pennies from Heaven (1981), Firestarter (1984), The Running Man (1987), Ghostbusters II (1989) și American Muscle (2014).

De asemenea, Wilbur a mai apărut și în show-uri TV cunoscute, cum ar fi Mission: Impossible, The Six Million Dollar Man, Magnum, P.I. și Days of Our Lives.

Totodată, Wilbur se numără printre puținii actori care au interpretat rolul lui Michael Myers în mai mult de un film din seria Halloween, notează .

A făcut cascadorii pentru filmul Halloween 5: Răzbunarea lui Michael Myers, însă Don Shanks a preluat atunci rolul lui Michael Myers. Wilbur a revenit cu același rol în filmul Halloween: Blestemul lui Michael Myers, rol pe care l-a împărțit cu A. Michael Lerner.

În 2010, George P. Wilbur a primit o stea pe Hollywood Stuntmen’s Hall of Fame.