Un actor foarte cunoscut și apreciat, victimă a cancerului: “Sunt bolnav. Poate pe moarte”

Un cunoscut și îndrăgit actor este victimă a cancerului, după cum a dezvăluit recent. Acesta a urmat tratamentul necesar, de care nu va scăpa până la finalul vieții.

Un actor cunoscut din Jurasis Parkl, victimă a cancerului. Dezvăluiri emoționante

Sam Neill, cunoscut pentru rolul profesorului Alan Grant în seria de filme Jurassic Park, s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Actorul a dezvăluit, în cartea sa de memorii, că a fost tratat pentru în stadiul 3.

“Sunt bolnav. Poate pe moarte. Va trebui să mă grăbesc”, a scris el în primul capitol al cărţii sale “Did I ever tell you this?”, potrivit The Guardian. Acesta a scris cartea în timp ce făcea chimioterapie.

Actorul se află în remisie, după cum a declarat în cadrul unui interviu pentru publicația menționată. Acesta va trebui toată viața.

“Nu pot să mă prefac că anul trecut nu au fost timpuri întunecate. Dar vremurile întunecate scot la iveală lumina. Sunt pur si simplu fericit că trăiesc”, a spus el, notează .

Actorul în vârstă de 75 de ani este cel mai bine cunoscut pentru rolul din Jurassic Park. A jucat în trei filme ale seriei, inclusiv în primul, din 1993, în regia lui Steve Spielberg.

Și-a început cariera în lumea filmului în anii ’70. A avut și roluri mai recente, cum ar fi cel din serialul Peaky Blinders, sar și în ultimul film Jurassic Park, lansat în 2022.

Primul său rol într-un film a fost cel din Landfall, în 1975, atunci când l-a interpretat pe Eric. Au urmat și alte roluri, cum ar fi cele din Omen III: The Final Conflict (1981), Attack Force Z (1982), Evil Angels (1988), Death in Brunswick (1991), Memoirs of an Invisible Man (1992), My Mother Frank (2000), The Zookeeper (2001) sau The Hunter (2011).

A avut roluri și în seriale de televiziune, dintre care amintim Reilly, Ace of Spies (1983), The Tudors (2007), Crusoe (2008 – 2010), Old School (2014) sau The Twelve (2022). În acesta din urmă a avut un rol principal.

În timpul liber, Sam Neill se ocupă cu viticultura în Noua Zeelandă. În prezent se pregătește într-un nou rol într-o adaptare de televiziune a cărții “Apples never fall”, a autoarei Liane Moriarty. În producție va juca și Annette Bening.