Un bărbat înarmat cu un cuțit a rănit două persoane, după un scandal izbucnit la un bar din Pitești

IPJ Argeș a anunțat duminică reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat în vârstă de 64 de ani care a atacat cu un cuțit alte două persoane într-un bar din Pitești.

Atacatorul reținut de poliție

Incidentul a avut loc în ziua de sâmbătă, într-un bar din cartierul Exerciţiu, din municipiul Piteşti.

Din informațiile anchetatorilor, suspectul în vârstă de 64 de ani este cunoscut a avea probleme psihice. Acesta s-ar fi aflat la un local din oraș, împreună cu alți doi bărbați, după care, în urma unui conflict izbucnit acesta s-ar fi dus acasă, de unde a luat un cuțit și a revenit atacându-i pe ceilalți doi.

Înarmat cu cuțitul, suspectul i-ar fi atacat pe ceilalți doi bărbați, unul în vârstă de 69 de ani și altul în vârstă de 50 de ani, provocându-le răni serioase. Bărbatul de 69 de ani a fost rănit cel mai grav, fiind tăiat la nivelul feței, în apropierea globului ocular. Și bărbatul de 50 de ani a suferit răni, fiind tăiat în apropierea lobului urechii.

Ambii au fost transportați de urgență la spital, .

Intervenție de urgență a polițiștilor

După ce i-a rănit pe cei doi bărbatul de 64 de ani a încercat să fugă, însă chiar în acel moment o patrulă de poliție sosea la locul faptei. , speriată de scandalul provocat de agresor.

Polițiștii sosiți la fața locului au observat că bărbatul de 50 de ani, rănit în jurul urechii, fugea după agresor.

„Agresorul era urmărit de către bărbatul de 50 de ani, iar echipajul care a intervenit la faţa locului a observat acest lucru. În continuare poliţiştii l-au imobilizat pe agresor, după care l-au deposedat de cuţit şi l-au condus la sediul poliţiei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș.

„Eu am coborât şi am văzut sânge şi au spus că a fost cineva tăiat aici la noi”, a declarat un martor pentru presa locală. „Deci s-a întâmplat într-o fracţiune de secundă. Eu nu aveam de unde să ştiu. Eu am văzut că avea sânge. De aceea am ieşit afară, să-l ajut”, a povestit un alt bărbat, martor și el la incident.

Bărbatul în vârstă de 64 de ani a fost audiat de polițiști în noaptea de sâmbătă spre duminică, ulterior oamenii legii hotărând reținerea pentru 24 de ore a acestuia, fiind acuzat de loviri sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.