Un castel vechi de aproape 2.000 de ani s-a prăbuşit după cutremurul din Turcia. Fortăreaţa s-a transformat într-un morman de pietre. Video

În urma puternicului cutremur care a lovit luni dimineaţă sud-estul Turciei, o cetate veche de aproape 2.000 de ani, din Gaziantep, s-a prăbușit.

În timp ce unele bastioane din părţile de est, sud şi sud-est ale istoricului Castel Gaziantep din cartierul central Şahinbey au fost distruse de mişcarea telurică, resturile au fost împrăştiate pe şoseaua din apropiere.

De asemenea, balustradele de fier din jurul curții pot fi văzute împrăștiate pe trotuarele din jur. . În cele mai bune cazuri, unele bastioane au suferit doar crăpături, însă şi acestea majore.

Pe de altă parte, , despre care se spune că ar fi fost construită în secolul al XVII-lea, s-au prăbușit şi ele parțial.

Another sad news from Turkey.

Gaziantep castle ( Kalesi), built by the Romans between 527 and 565 AD and rebuilt extensively by the Seljuks, collapsed and reduced to rubble.

