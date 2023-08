Un component din Generaţia de Aur îl atenţionează pe Ianis Hagi: “Să plece de acolo!”

Revenit după o accidentare grea, Ianis Hagi nu mai este titular la Rangers. El a adunat doar 37 de minute î în acest sezon, iar

Sfaturi pentru Ianis Hagi

Gică Craioveanu crede că Ianis Hagi ar trebui să plece de la Rangers, deoarece este tânăr și nu este la vârsta la care să își permită să fie rezervă. Craioveanu spune că a fost în situația lui când juca la Real Sociedad.

”Aș pleca în locul lui. E tânăr, are tot viitorul în față. Eu aș căuta o echipă la care să mă simt din nou fotbalist. Acolo nu joacă. Nu mai are vârsta să stea pe bancă. Eu am avut această problemă la Real Sociedad și am plecat. Asta cred că trebuie să facă Ianis”, a spus Craioveanu, la Digisport.

În schimb, Ilie Dumitrescu crede că fiul lui Gheorghe Hagi trebuie să rămână la echipă și să lupte pentru un post de titular. ”Mister” l-a apreciat pe român pentru că, în ciuda nemulțumirii sale, a avut respect față de antrenorul său.

”Trebuie să lupte pentru locul de titular. O să vină momentul ăla în care o să-i demonstreze (n.r.- antrenorului). Extrema dreaptă a dat 7 centrări, toate s-au dus la corner, în partea cealaltă. M-am enervat. Trebuie să se pregătească 100%. A spus că nu e fericit să nu joacă, dar a avut respect pentru antrenor”, a declarat Dumitrescu.

Ce a spus Ianis Hagi?

Ianis Hagi s-a plâns că nu joacă la finalul meciului cu Merton, din ligile inferioare, din Cupa Ligii. Deși adversarul era modest, Hagi nu a fost titular și a jucat doar din minutul 56.

La finalul meciului, Ianis Hagi a spus că nu este mulțumit că nu joacă, dar spune că respectă deciziile antrenorului, deși nu le înțelege. Românul spune că se antrenează la capacitate maximă meci de meci.

”Nu a existat un mesaj, când am semnat am știut care e treaba mea, așa că oricând mă aflu pe teren trebuie să creez pentru această echipă, cred că toată lumea știe ce are de făcut când vine aici. Oamenii se așteaptă să creez și să creez haos în apărarea adversă, atacuri ofensive, știu ce trebuie să fac.

Cred că fiecare fotbalist își dorește să joace, în mod clar sunt dezamăgit de situația în care mă aflu, dar știți, respect deciziile, nu înseamnă că sunt de acord cu ele, dar le respect. E antrenorul acestui club, sunt un băiat simplu, iubesc fotbalul. Mă antrenez zilnic la 100%, vin după o accidentare de un an, știu cine sunt, îmi cunosc istoria la acest club, ce am făcut, vreau doar să joc fotbal.

Nu sunt în poziția de a demonstra ceva cuiva, știu cine sunt ca jucător, știu ce am făcut aici când am jucat, ce am câștigat la acest club, atât trofee individuale cât și colective. Așa cum am spus sunt doar un băiat simplu, iubesc să joc fotbal, asta am făcut încă de când am început să merg, sunt fericit să fiu pe teren, să joc.

Nu m-am simțit niciodată mai bine. Știam că am nevoie de un pre-sezon complet, cred că sunt singurul jucător din acest lot care nu a ratat nicio sesiune din pre-sezon, plus din startul sezonului, am fost disponibil din toate punctele de vedere, sunt foarte mulțumit de forma fizică pe care o am, statisticile mele sunt mai bune decât înainte de accidentare, sunt într-un loc bun fizic, mental și așa cum spus, vreau să mă bucur de fotbal”, a declarat Ianis Hagi la conferința de presă.