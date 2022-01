Se cere scoaterea AUR în afara legii! Demersul, inițiat de un deputat PNL. „Amenințare la adresa ordinii constituționale”

Un deputat al PNL vrea ca partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) să fie scos în afara legii.

De altfel, acuzațiile acestuia sunt unele grave. Alexandru Muraru este de părere că AUR este o amenințare pentru „ordinea constituțională” din țara noastră și trebuie luate măsuri urgente pentru ca el să fie scos în afara legii.

Mai mult decât atât, liberalul a precizat că a extins plângerile penale la adresa copreședinților AUR, adică și Claudiu Târziu.

„Eu însumi am făcut mai multe plângeri penale și sesizări penale în ultimul an, cu privire la diverse fapte declanșate din interiorul AUR. Am fost chemat la audieri și pot să vă spun în premieră astăzi că după atacul asupra Parlamentului, de acum câteva săptămâni, sunt în legătură cu organele competente și am extins în aceste zile plângerile penale la adresa copreședinților AUR Claudiu Târziu și George Simion”, a precizat el, la .

Un liberal vrea ca AUR să fie scos în afara legii

Totodată, Alexandru Muraru a precizat că deja sunt o mulțime de elemente care deja pot duce la această soluție, adică la scoaterea sa în afara legii, iar statul trebui să facă ceva pentru a scăpa de pericolul pe care AUR îl reprezintă, susține el.

„Instituțiile statului trebuie să răspundă dacă această formațiune AUR este o amenințare la adresa ordinii constituționale a României și pe cale de consecință e nevoie de activarea din lege a mecanismului pentru scoaterea în afara sa.

S-au adunat numeroase elemente care fac posibilă și impun declanșarea acestui mecanism”, a precizat Alexandru Muraru.

Cum vrea Alexandru Muraru ca AUR să fie scos în afara legii

Mai mult decât atât, deputatul chiar a dat și detalii despre felul în care s-ar putea face acest lucru. Astfel, modelul care ar putea fi urmat este cel din Germania.

Parchetul poate să declanșeze o procedură de acest tip, pentru ca să fie scos în afara legii, iar apoi să fie sesizată Curtea Constituțională.

„După modelul german, Parchetul General poate declanșa această procedură și CCR este chemată, prin legea de la începutul anilor 2000 pe baza căreia se înființează și funcționează partidele politice, să confirme o asemenea rezoluție”, a mai precizat liberalul Alexandru Muraru.