Un fost fundaș al Craiovei și al Rapidului va conduce echipa secundă a Științei! A jucat sfert de finală în Cupa UEFA

Activitatea Ligii a 3-a a fost „paralizată” de pandemia de coronavirus încă din luna martie. Singurele partide care se vor desfășura vor mai fi barajele de promovare în eșalonul secund.

„Satelitul” Universității Craiova a rămas fără antrenor după plecarea lui Adrian Iencsi. Fostul rapidist i-a condus pe olteni din vara lui 2019.

Oficialii craioveni s-au orientat rapid și au decis să numească un tehnician din propria „curte”. Astfel, echipa secundă a Științei va fi condusă de un fost fotbalist al Craiovei și un fost sfertfinalist al Cupei UEFA.

Ionuț Stancu, fostul fundaș al Craiovei și al Rapidului, va conduce echipa a doua a Științei

În vara anului 2019, conducerea Universității Craiova și-a stabilit ca obiectiv promovarea echipei secunde în Liga 2. Astfel, Adrian Iencsi a fost numit ca antrenor principal. Fostul rapidist a recunoscut că obiectivul s-a schimbat pe parcurs, deoarece Progresul Spartac și CSM Slatina au arătat o forță prea mare: „A fost un obiectiv să promovăm în liga secundă, de aceea am și venit la echipa a doua a Universității Craiova. Am crezut că am putem obține acest obiectiv, însă ne-am dat seama că e foarte greu în contextul în care la noi la echipă se foloseau jucători foarte tineri.

Mulți mergeau și la U19, U17, nu aveam o echipă omogenă, era greu să avem rezultate favorabile tot timpul. Mihai Ianovschi a reușit să construiască o echipă foarte bună, au și ei greșeli pe faze defensivă. Când am jucat cu ei ne-am creat ceva ocazii, însă Vlada a dat gol și Slatina ne-a bătut cu 1-0. La Progresul Spartac regăsim o echipă ambițioasă, cu un lot omogen, dar au și ei probleme în defensivă, însă omogenitatea lor este punctul forte. Mi-a plăcut echipa lor, păcat că atunci când am jucat cu ei acasă ne-au bătut cu arbitrii. Poate ne băteau și fără ajutorul lor, însă a fost o decizie incredibilă atunci. A fost o lovitură cu talpa la portar în momentul când au dat gol.

Am avut o reacție poate nepotrivită, însă mi-am văzut portarul la pământ, atunci s-a accidentat și nu a mai putut continua meciul. Băieții mei au făcut o partidă foarte bună atunci, mulți chiar plângeau la final.”

Antrenorul a găsit condiții foarte bune la Universitatea Craiova, atât din punct de vedere al organizării, cât și din punct de vedere al talentelor: „Craiova are condiții foarte bune, stadionul „Extensiv” are un gazon excelent. Nu mai spun de echipament, condiții de cazare, alimentația era ireproșabilă. Poate nici la echipe de liga 2-a nu găsim astfel de lucruri. Danciu a avut o ascensiune foarte bună, cu siguranță va face pasul la echipa mare. Octavian Popescu este un alt mare talent, a jucat pentru prima dată cu mine la nivel de seniori. Mai sunt jucători ca Luis Nițu sau Ionuț Mitran. Ei sunt jucători tineri, trebuie să dea totul, contează totul, odihnă, alimentație. Trebuie să dea totul, să fie un fotbal total”, a declarat Adrian Iencsi la Oltenia TV.

Conform site-ului lupamea.ro, contractul fostului rapidist nu a mai fost prelungit, iar în locul său a fost numit un alt fost jucător al Rapidului, dar un oltean get-beget. Ionuț Stancu, 35 de ani, fost sfertfinalist al Cupei UEFA. A jucat pentru Universitatea Craiova, Rocar, Rapid, Poli Iaşi, Pandurii, ALRO Salatina și CS Mioveni.

Adi Iencsi vedea „cu ochi buni” numirea lui Cristiano Bergodi pe banca echipei mari

Adrian Iencsi nu a apucat să lucreze cu tehnicianul italian, însă a dezvăluit la emisiunea „ACTIV ARENA” , de la Oltenia TV, că îl apreciază pe italian și speră să facă o figură frumoasă în Bănie: „Cu Bergodi nu am lucrat, deși aș fi vrut. Ne cunoaștem, îl apreciez foarte mult. Îl apreciez ca om, ca antrenor.

Are foarte multe cunoștințe, știe să se facă plăcut în fața jucătorilor, a fost și un fotbalist mare, căpitanul lui Lazio. Deocamdată nu a câștigat un campionat, dar a muncit și a lăsat o impresie bună.”

Tehnicianul Universității Craiova II a fost surprins de plecarea lui Papură, mai ales că acesta avea deja o vechime la echipă: „M-a suprins schimbarea lui Papură. El chiar a pus suflet la această formație și se vedea o îmbunătățire. Se vedea un joc bun al Craiovei, îl vedeam și mai entuziast pe banca de rezerve, devenise mult mai impunător, însă asta e. Îi urez succes lui Cristiano Bergodi și Universității Craiova să câștige campionatul, întrucât sunt șanse mari.”