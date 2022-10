Un fost mare fundaș de națională știe de ce greșește Joyskim Dawa: „Fundașii de culoare au probleme de concentrare!” Exclusiv

Invitat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, fostul mare internațional Ioan Andone a comentat prestațiile lui Joyskim Dawa. Acesta a avut din nou o evoluție modestă și în fiind înlocuit la pauză cu Haruț de antrenorul Nicolae Dică.

Joyskim Dawa, pus sub lupă de Ioan Andone. De ce comite gafe stoperul lui FCSB

și la ultimul meci pe care l-au jucat „roș-albaștrii” l-au jucat în cupele europene. În etapa a 5-a din grupa B a UEFA Europa Conference League, Dawa a greșit la golurile lui Anderlecht, dar a marcat stabilind rezultatul final, scor 2-2.

Fostul mare fundaș al României, Ioan Andone, încă are încredere în Joyskim Dawa. În ciuda gafelor colosale, „nea Ando” crede că stoperul în vârstă de 26 de ani încă poate avea o marjă de progres.

„Poți să lucrezi cu el. Are forță și joc de cap, dar face greșeli. Jucătorii de culoare au probleme de concentrare. În zona aia, eu cât am fost antrenor, nu am avut jucători de culoare.

Au calități fizice extraordinare, dar probleme de concentrare, ca la un portar sau ca la un fundaș central. Și am impresia că nu s-a lucrat cu el. El nu știe să facă un marcaj. D-aia face faulturile alea, cu mâinile pe adversar.

Eu cred că Dawa nu e lucrat. Eu încă cred că poate să ajungă… Deși face greșeli de juniori. Forță și joc de cap și sacrificiu. Are o capacitate de efort…

Eu cred că încă se poate să progreseze foarte mult, dar trebuie să lucrezi zi de zi cu el. Ai 10-15 minute în care faci cu el așezare. Și tehnică individuială, că sare mingea din el câteodată…”, a declarat Ioan Andone în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Iulian Cristea, așteptat ca pâinea caldă la FCSB

Ioan Andone consideră că FCSB are nevoie de Iulian Cristea și că Joonas Tamm și Joyskim Dawa nu pot juca în pereche.

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, cumpărat în 2019 de la Gaz Metan Mediaș.

„Oricare din ăștia doi(n.r. – Tamm și Dawa) poate să joace cu Cristea. Cristea e mai rapid, dar să vedem cum va reveni. Ei sunt doi foarte înalți, când dacă joci departe de poartă, atacanții rapizi te fac imediat”, a adăugat Andone.