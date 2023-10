Un fost ofiţer în trupele speciale a prevenit un al masacru al Hamas, salvând vieţile a sute de oameni. “Am fugit spre ei şi am ucis…”

Una dintre primele așezări israeliene care au fost atacate când militanții Hamas au intrat sâmbătă dimineața în Israel a fost Kibbutz Nir Am, unde locuitorii au opus rezistență acerbă și i-au alungat pe atacatori.

Kibbutz-ul a fost atacat de două valuri de terorişti

„Mi-am luat pistolul, hainele, vesta antiglonț și țigările”, a declarat Adam pentru BBC. Zgomotul focurilor de armă l-a găsit în pat sâmbătă dimineaţă, la 6.30, când . “Am mers în întâmpinarea lor şi am început să-i ucidem pe toți cei care se apropiau de gard”, rezumă el situaţia.

A fost declarat eroul din Nir Am, salvatorul kibbutzului său, o comunitate de aproximativ 400 de oameni care se află la doar doi kilometri de Gaza. “Am luat walkie-talkie și am repetat această propoziție iar și iar: ‘Nimeni nu va intra în Nir Am, nimeni nu va intra în Nir Am'”.

Adam are 46 de ani, este un fost ofițer al forțelor speciale, astfel că jurnaliştii nu i-au putut arăta chipul şi nici folosi numele complet. “Are capul ras, practică boxul, e scund, un om cu care nu ar trebui sa te pui. Este clar că se poate descurca singur”, îl descrie reporterul .

Lui i s-au alăturat ulterior şi alți oameni din kibbutz: “Civili care nu știu să lupte, dar au inima mare. Doi sau trei au experiență în armată, dar restul sunt doar oameni obișnuiți, care lucrează în IT. Oameni obișnuiți, dar foarte speciali”.

S-au luptat împreună, împotriva teroriştilor, între trei și cinci ore, Adam nu mai este sigur cât timp a durat totul. Apoi a urmat o pauză. “Ne-am gândit că totul e în regulă, dar apoi a venit al doilea val, între opt până la 10 teroriști cu mitraliere și lansatoare de rachete. Erau aproape, 10 până la 15 metri. Am fugit spre ei, am ochit, am împușcat și ucis… un glonț în cap”, povesteşte bărbatul.

Ce a simțit în focul acestei lupte? “Mintea mea este normală, sunt un războinic, sunt un luptător, pentru asta am fost făcut”, răspunde el.

În plus, îi era clar ce este în joc. Locuitorii din Nir Am ar fi fost masacrați, spune el, la fel cum au fost masacrați locuitorii altor kibbutz-uri, acele comunități organizate ca şi colective sau ferme.

“Ştiam că ei vor intra în case și vor ucide femei și copii. Acest lucru ne-a îndemnat să luptăm și să ucidem. Nu am permis nimănui să intre în kibbutz. Nimeni dintre ai noştri nu a fost rănit”.

Acum, locuitorii din Nir Am au fost cazaţi temporar într-un hotel din Tel Aviv şi nu știu când se vor putea întoarce acasă. Adam crede că unora le va fi prea frică. El este totuşi recunoscător pentru ospitalitatea oferită: „Aceasta este ca o a doua casă pentru noi, am fost primiți cu căldură. Și tot Israelul ne-a trimis haine și mâncare”.

Dar nici acolo, la hotel, evacuații nu sunt complet în siguranță. Reporterul BBC a relatat că discuţia cu Adam a fost întreruptă de sirene care avertizau asupra unui nou atac cu rachete. Adam i-a condus calm pe oameni la adăpost, unde familiile sunt înghesuite și unii copii plâng. “Nu este nimic neobişnuit pentru noi, trăim în sud. Este un lucru normal pentru noi”, spune Adam, care critică guvernul israelian, în special . “Conducerea noastră nu ne merită”, concluzionează el.

În ceea ce priveşte viitorul, Adam crede că majoritatea oamenilor din Gaza își doresc o viață normală, dar face apel la o acțiune militară puternică pentru ca Israelul să neutralizeze Hamas: „Nu putem avea aceeași soluție, avem nevoie de ceva mult, mult mai puternic”.