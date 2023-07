Un fost olimpic de la liceul ”Tudor Vianu” suspectează că profesorii i-au pierdut lucrarea de Bac: ”Era imposibil să iau nota asta”

Matei Rînciog, unul dintre cei 26.000 de elevi care au depus o contestație la Bacalaureat, a primit nota 7,25 la limba română, după recorectare, cu un punct peste cea inițială. Chiar și așa, elevul susține că lucrarea lui a fost una de 10, cu excepția scrisului urât, și nu-și poate explica nota mică.

Tânărul susține că nu avea cum să ia mai puțin de nota 8

„Era imposibil să iau nota asta. Și , nota minimă – dacă primeam doar punctele pe redactare – se apropia de 8. Și eu prima dată am primit 6,25. În urma calculelor mele e aproape imposibil sa iei 6,25.

Poți doar dacă ai lăsat subiecte goale, adică dacă nu ai scris la Subiectul II sau Subiectul III, dacă n-ai scris nimic la ele. De asta am impresia că nu mi-a fost citită lucrarea.

Nota mea minimă calculată cu mama a fost în cel mai rău caz 8, dacă îmi dădeau doar punctajele pe redactare și pe încercări de răspunsuri”, a povestit Matei pentru .

Absolventul crede că i-a fost rătăcită lucrarea

Tânărul nu exclude ca membrii comisiei să fi rătăcit cel puțin una dintre foile lucrării, și au corectat doar ce au avut la dispoziție. El a scris șapte pagini și crede că e posibil ca cea din mijloc să fi căzut.

„Mă gândeam că s-ar fi putut pierde, dar eu am semnat acolo în procesul verbal când am predat, am semnat că am predat șapte pagini”, a mai povestit absolventul.

Matei Rînciog a absolvit clasa a XII-a cu media 10 la română, iar în timpul gimnaziului . El a fost admis la Politehnică, însă susține că e deranjat că notele de la Bac nu reflectă cu adevărat valoarea sa intelectuală.

La matematică i s-au scăzut 60 de sutimi, la contestație

La celelalte materii, tânărul a obținut notele anticipate, însă la matematică a făcut, totuși, contestație. Drept urmare, nota lui a scăzut de la 8,6, la 8.00.

”După contestație mi s-a scăzut cu 60 de sutimi. Nu înțeleg cum se poate întâmpla la o știință exactă acest lucru”, a mai spus Matei.