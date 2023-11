Un fost patron din SuperLiga a dat lovitura: “Face profit de 15 milioane dacă le vinde mâine!”

Fost finanţator la echipe precum Universitatea Craiova şi Dinamo, în imobiliare. Mitică Dragomir a dezvăluit profitul fabulos pe care îl poate face omul de afaceri.

Gigi Neţoiu a dat lovitura în Dubai: “Are multe apartamente acolo!”

În direct la “MAX Profeţiile lui Mitică”, a povestit cum Gigi Neţoiu a cumpărat apartamente în Dubai la preţul de 1 milion de dolari, în urmă cu câţiva ani:

“Cât crezi că e preţul de închiriat în blocul lui Neţoiu, la ultimele etaje, în Dubai? Penthouse. Are multe apartamente acolo. Neţoiu a fost tare întotdeauna.

El a fost unul dintre oamenii deştepţi din această ţară. A cumpărat câteva apartamente. Sus, la ultimele etaje, 25 de milioane de dolari un apartament. Cum, mă, 25 de milioane?

“Face profit de 15 milioane de euro dacă le vinde mâine”

Aţi mai auzit aşa ceva? În Burj Khalifa, un apartament de 1000 de metri costă 50 de milioane de euro. Cu tot cu piscină. Lumea a luat-o razna. Şi la New York la fel.

40 de milioane de euro un apartament. Neţoiu are în Marina, pe malul apei. Eu am fost un fraier. Am fost la el. Mi-a spus să cumpăr, că preţul se va dubla. L-a luat cu 1 milion, acum costă 5.

Acum vreo 5 ani. L-a luat atunci cu 1 milion şi acum valorează peste 5 milioane. Face profit de 15 milioane de euro dacă le vinde mâine”, a declarat Mitică Dragomir la MAX Profeţiile lui Mitică.

Gigi Neţoiu a fost condamnat în martie 2014 la 3 ani şi patru luni de închisoare în Dosarul Transferurilor. A ispăşit un an și 10 luni din pedeapsă, înainte să fie eliberat, în decembrie 2015.

