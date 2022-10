Un jucător al FCSB, în echipa etapei în Conference League. Cine s-a remarcat după 2-2 la Anderlecht

FCSB spune adio „primăverii” europene, iar în urma punctului scos cu Anderlecht. Chiar dacă patronul și-a criticat jucătorii, unul dintre ei a fost ales în echipa etapei.

Risto Radunovic, în echipa etapei în grupele Conference League

UEFA Europa Conference League a publicat lista celor mai buni unsprezece jucători ai etapei a 5-a, iar Risto Radunovic a fost desemnat cel mai bun fundaș stânga.

Internaționalul muntenegrean este unul dintre cei mai apreciați jucători ai FCSB și titular incontestabil. Jucătorul a preluat postarea pe pagina lui oficială de Instagram.

Radunovic a fost unul dintre cei mai buni jucători ai FCSB cu Anderlecht, iar fundașul stânga a oferit o pasă decisivă .

Risto Radunovic, impresionat de suporterii FCSB prezenți la meciul cu Anderlecht: „Asta nu are nicio echipă din lume”

Risto Radunovic a fost : „Avem patru victorii în campionat și trebuie să continuăm așa. Incredibil, înainte de încălzire când am ieșit, am zis că asta nu are nicio echipă din lume. Le mulțumesc foarte mult”, a spus munteneagrul despre cei aproximativ 2.000 de suporteri români prezenți pe stadion.

Fundașul stânga al FCSB e de părere că egalul smuls pe final de meci cu Anderlecht îi va ajuta la moral: „Am făcut un meci bun și am fost egali cu o echipă foarte bună. E echitabil rezultatul, dar noi am vrut mai mult să câștigăm. E important că nu am pierdut și am făcut egal cu o echipă mare din Europa și e un plus pentru noi să construim pe mai departe.

La fotbal rămâne ce scrie pe hârtie. Am făcut un meci bun. Ei au jucători de naționala Belgiei. Sincer, meciurile astea cu Silkeborg trebuie să le uităm. N-am jucat de mulți ani în Europa și trebuie să învățăm o lecție. Anul viitor să fim mai buni”.

FCSB poate câștiga 500.000 de euro dacă va învinge pe West Ham United în ultimul meci din Conference League

West Ham United are maxim de puncte după primele cinci meciuri, iar englezii vin pe Național Arena deja calificați.

Chiar dacă partida nu mai are miză, o victorie a FCSB ar mai putea spăla din rușinea rezultalor cu Silkeborg și i-ar mai aduce lui Gigi Becali alți 500.000 de euro, plus o sumă importantă din vânzarea biletelor.