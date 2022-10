Risto Radunovic, încântat de atmosfera făcută de fanii români la Anderlecht – FCSB 2-2: ”Asta nu are nicio echipă din lume”

Deși a lăsat o impresie mai bună la Bruxelles, vicecampioana României cu o etapă înainte de încheierea fazei grupelor.

Cum l-au surprins fanii români pe Risto Radunovic la Anderlecht – FCSB 2-2

La finalul partidei Anderlecht – FCSB 2-2, fundașul muntenegrean Risto Radunovic a ținut să le mulțumească fanilor români care au creat o atmosferă senzațională la Bruxelles și au dominat fondul sonor.

”Am făcut un meci bun și am fost egali cu o echipă foarte bună. E echitabil rezultatul, dar noi am vrut mai mult să câștigăm. E important că nu am pierdut și am făcut egal cu o echipă mare din Europa și e un plus pentru noi să construim pe mai departe.

La fotbal rămâne ce scrie pe hârtie. Am făcut un meci bun. Ei au jucători de naționala Belgiei. Sincer, meciurile astea cu Silkeborg trebuie să le uităm. N-am jucat de mulți ani în Europa și trebuie să învățăm o lecție. Anul viitor să fim mai buni.

Avem patru victorii în campionat și trebuie să continuăm așa. Incredibil, înainte de încălzire când am ieșit, am zis că asta nu are nicio echipă din lume. Le mulțumesc foarte mult”, a declarat Radunovic.

Gnohere, aclamat de suporterii FCSB

Conform , imediat după începerea partidei de la Bruxelles, fanii celor de la FCSB au scandat trivialități la adresa rivalilor de la CSA Steaua și au afișat un banner pe care era scris: ”This is Steaua Bucharest”.

Suporterii vicecampioanei României , prezent la la meciul cu Anderlecht. Francezul a coborât pe teren și i-a salutat pe ultrașii ”roș-albaștri”.

”Cu atmosfera pe care tocmai am experimentat-o, modul în care am fost primit de acești suporteri formidabili, îmi las două luni fără răgaz să reajung la acest nivel. Mulțumesc încă o dată, România, FCSB”, a scris ”Bizonul” pe pagina lui de Instagram, la finalul întâlnirii.

Joyskim , după ce patronul FCSB-ului l-a criticat în premieră pentru gafele făcute în duelul cu Anderlecht. Fundașul camerunez a recunoscut că face unele greșeli în meciuri, însă a spus că toți jucătorii mai greșesc, în plus a fost bucuros pentru golul pe care l-a marcat împotriva belgienilor.