Un manelist celebru îl iubește pe Dan Bittman. Ce spune despre solistul Holograf

Willy de la Oradea și-a deschis sufletul în fața noastră și ne-a povestit totul despre întâmplările mai puțin plăcute prin care a trecut. În exclusivitate pentru FANATIK, cunoscutul artist a făcut dezvăluiri neașteptate. În plus, deși e manelist a mărturisit faptul că Dan Bittman și Florin Salam sunt unii dintre artiștii lui favoriți.

Manelistul Willy de la Oradea recunoaște că îl adoră pe Dan Bittman

Cum faci față provocărilor lumii moderne? Cum reușești să împaci muzica de petrecere, tradiția, cu tehnologia, cu nevoia tot mai mare de reinventare?

– Eu cred că destul de bine. Având în vedere faptul că mă simt foarte bine și destul de energic. În plus, sunt conectat la tot ce se întâmplă nou în jurul nostru. Nu las nimic la voia întâmplării, îmi place să fiu la curent cu tot ce se întâmplă.

Noi, artiștii, tot timpul trebuie să ne reinventăm pentru a fi în trend și pe placul tuturor. Așa că pentru mine nu este foarte greu să mă reinventez ori de câte ori este nevoie. Asta pentru că îmi plac lucrurile și provocările noi.

Există răutate în lumea muzicală? Poți să ne povestești un episod care te-a necăjit în cariera ta, dar peste care ai reușit să treci?

– Din păcate, da, există răutate și invidie. Chiar îmi pare rău să vorbesc așa despre ceea ce iubesc cu adevărat, muzica. Dar este . Sunt multe clasamente care nu își au rostul. Pentru că eu cred că până la urmă toți avem loc să ne desfășurăm activitatea. Sunt oameni care ne iubesc pe fiecare în parte ca și artist. Dar sunt mulți care nu înțeleg acest aspect și se creează un fel de răutate și invidie, ca nu cumva să iei locul sau publicul altuia.

Cunoscutul manelist, experiență marcantă: “Am trecut cu greu”

Am avut și eu parte de multe chestii care mi s-au întâmplat de-a lungul carierei. Vă pot spune o întâmplare care m-a marcat mai tare. Eram la începutul carierei mele și mai nou pe la Oradea. Nu aveam sculele necesare să pot să-mi desfășor activitatea și am vrut să închiriez și eu scule, așa cum mulți alți colegi procedau.

Am rămas șocat că nu am putut închiria și nu știam de ce sunt refuzat. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Ulterior am aflat că era datorită faptului ca nu eram unul de-ai lor și că etnia mea este de rom și le era frică. Am trecut cu greu peste acel episod. Odată cu trecerea anilor am început să cresc muzical și ca imagine. Apoi chiar am devenit amic cu toți cei care cândva m-au dezamăgit și m-au refuzat.

“Unii colegi de breaslă au anumite relații și pile”

Ce îi sfătuiești pe tinerii care vor să pătrundă în industria muzicii de petrecere românești? E adevărat că unii artiști au avut pilele necesare sau niște relații dincolo de morală și etică pentru a fi în față?

– Să creadă și să muncească pentru visul lor. Muzica cere multe sacrificii și dăruire, dar în schimb primești tot ce e mai frumos.

Da, este adevărat faptul că unii dintre colegi e posibil sa aibă anumite relații. Însă cred cu adevărat că dacă muncești și te sacrifici poți să ajungi acolo unde îți dorești, chiar dacă este mai greu.

Manelistul, despre idolii săi în muzică, Dan Bittman și Florin Salam

Cu ce artist/ă din muzică ți-ai dori să cânți măcar o dată și de ce?

– Sunt foarte mulți artiști din România pe care eu îi iubesc și îi apreciez muzical. Sper , dar un vis de al meu este să pot cânta o dată alături de Florin Salam. Am crescut cu muzica lui și îl iubesc ca și artist. După părerea mea, e cam cel mai complet artist din branșa lui. Iar referitor la muzica ușoară, îl apreciez pe , dar sunt foarte mulți pe listă.

Cum a fost copilăria ta? Mergeai în vacanțe la bunici?

– O parte din copilăria mea a fost destul de frumoasă, plină de peripeții. Mi-am petrecut-o în Târnăveni, unde m-am și născut. I-am avut pe toți lângă noi până la vârsta de 11-12 ani, după aceea a urmat despărțirea părinților mei. A fost un episod destul de urât pentru mine și pentru sora mea. Iar apoi s-a petrecut și mutarea alături de mama mea, la Oradea, unde trăiesc în prezent.

“Muzica e o tradiție pe care o duc mai departe, din tată în fiu”

Cum ai decis să faci muzică? Cine te-a îndemnat?

– Muzica este la noi în familie de când mă știu pe lume. Este o tradiție pe care eu o duc mai departe din tată în fiu. Pot spune în mare parte că datorită unchiului meu sunt azi Willy de la Oradea. Unchiul meu a avut un mare aport asupra carierei mele muzicale.

Ce ne poți spune despre viața personală ?

– Nu prea îmi place să vorbesc despre viața mea personală. Dar vă pot spune că sunt căsătorit cu femeia vieții mele, pe care o iubesc foarte mult. Sunt fericit că și eu la rândul meu mă bucur de aceeași iubire și susținere necondiționată.

Ce planuri ai pentru 2023?

– Am foarte multe proiecte muzicale în derulare pe care sper să le duc la bun sfârșit. Îmi doresc să fiu înconjurat doar de oameni de calitate, cu care să pot lucra. Iar în același timp, să pot bucura oamenii care îmi ascultă muzica.