Un nou scandal sexual în BOR. Fostul protopop de Hârlău, acuzat că a distrus o familie. „Îi trimitea floricele, inimioare și pupici pe telefon!”

Victor Porușniuc îl acuză pe fostul protopop de Hârlău, preotul Nicolae Crăciun din localitatea Pârcovaci, că a întreținut relații extraconjugale cu soția sa.

Un nou scandal sexual în BOR

Preotul Nicolae Crăciun, fost protopop de Hârlău, a mai fost în atenția publică și pentru alte tipuri de abateri, susține publicația .

Enoriașul îl acuză pe preotul din localitate că . Porușnic susține că Mitropolia este la curent cu situația, însă nu a luat nicio măsură în privința preotului. În același timp, bărbatul spune că și soția preotului știe de aceste ieșiri extraconjugale.

Potrivit sursei citate, povestea pare să fi început în decembrie 2020, când bărbatul întors din străinătate a observat comportamentul distant al soției.

„În decembrie 2020, am plecat în Anglia. La două săptămâni au intervenit niște probleme și a trebuit să mă întorc. Am ajuns acasă dimineața, pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun. În loc să mă sărute, ca orice femeie iubită, mamă și soție, s-a ferit, spunându-mi: ‘La ce ai mai venit?! Și așa casa rămâne copiilor’.

În perioada asta, învățătoarea din sat mi-a semnalat că fiul meu a lipsit de la ore cât am fost plecat în Anglia. Am avut o discuție cu ea și a spus că a fost ocupată, că a fost plecată. Dar în postul Crăciunului, în timpul ăsta, se ducea la plimbare cu popa. Mă gândeam că la răceala pe care am văzut-o poate are pe altcineva”, spune Victor Porușniuc.

Bănuielile au prins contur când, în urma unei certe cu soția, bărbatul i-a propus să meargă la biserică pentru a jura că nu l-a înșelat, însă soția a făcut o criză.

„Când am vrut să o duc la biserică, să jure că nu m-a înșelat, a avut o criză. A deranjat-o, probabil, faptul că o duceam să se întâlnească cu amantul! Eu de unde să știu că e vorba de preot. Mi se învârteau rotițele, dar nu puteam să o acuz așa, fără dovezi”, povestește Victor Porușniuc.

„M-am decis să-i urmăresc telefonul. Când am reușit să pun mâna pe el, am văzut 27 de convorbiri cu preotul. Îi trimitea floricele, inimioare și pupici!”, mai susține bărbatul.

Fostul protopop de Hârlău, acuzat că a distrus o familie

. „M-am dus direct la popă. ‘Ce ai cu nevasta mea, măi, nenorocitule?’. Mi-a zis: ‘Nu, ea e vinovată, trage de mine să o duc, să o plimb’. După discuția cu preotul, soția a început să șteargă toate mesajele!”, mai spune soțul înșelat.

Preotul Nicolae Crăciun a negat toate acuzațiile aduse de Victor Porușniuc.

„Nu a existat niciun fel de relație cu soția domnului Porușniuc, decât cea dintre preot și fiu duhovnicesc. Cum îmi este el mie fiu duhovnicesc, așa a fost și soția dumnealui. Deci nu a existat absolut nimic. El s-a despărțit din cauza maltratărilor la care o supunea pe soția lui și nicidecum nu am avut vreun amestec.

Dimpotrivă, am insistat ca ei să rămână împreună. Amândoi se plângeau la mine că nu se înțeleg și voiau să se despartă. Am insistat să nu se despartă și să rămână împreună pentru binele copiilor. Cu ea am o relație cum am cu toate enoriașele, adică spovedanie, Sfânta Liturghie”, se apără preotul.