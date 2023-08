Un renumit artist din România a ajuns de urgență la spital, în mare secret: „Uite că se instalează în corp” Foto exclusiv

Un cunoscut artist din România a ajuns de urgență la spital, marți, pe 8 august 2023, ținând totul secret până acum. Cântărețul a povestit prin ce a trecut, în exclusivitate pentru FANATIK.

Un celebru artist din România a ajuns la spital, răpus de oboseală

În urmă cu o săptămână, artistul a devenit un adevărat erou, salvând viața unei femei care a fost blocată într-o mașină cuprinsă de flăcări. La câteva zile după ce a fost martorul unui eveniment ce se putea sfârși într-o reală tragedie, acum el a fost într-o situație neplăcută, una care îi putea costa sănătatea.

Nelu Popa, saxofonistul care și-a clădit un nume tot mai căutat în lumea muzicii de petrecere, după ce a terminat colaborarea cu Carmen de la Sălciua, a fost ajuns de oboseală! Artistul a ajuns de urgență la spital, zilele trecute, în orașul Câmpeni, de unde e, de fapt.

a acuzat o durere puternică de spate, confruntându-se cu un blocaj. Medicii l-au pus pe picioare în câteva zeci de minute. Îndrăgitul artist ne-a spus că până și asistentele de la spital s-au mirat cum de rezistă atât de mult la cântări, văzând că zi de zi, neobosit, are câte un eveniment, uneori chiar și mai multe pe seară.

Nelu Popa s-a trezit cu un blocaj la spate

„După multe nopți nedormite, mult stres, multă oboseală, uite că se instalează oboseala asta în corp. De data asta, la mine s-a pus durerea în spate. Am avut o durere de spate îngrozitoare, un blocaj din ăla de mușchi. Efectiv, nu mă mai puteam mișca. Am ajuns la spital, unde mi-au făcut perfuzii, tratamente, analize, tot. Totul e sub control acum, doar că mai durează un pic până îmi revin în totalitate. Sper să treacă mai repede treaba asta, că sunt epuizat.

Și doamnele de la Urgențe se mirau că tot vedeau postările mele de pe Facebook, că merg de la un eveniment la altul și se întrebau, măi, dar cum mai reziști? Uite că oboseala se instalează la un moment dat. Oricât ai fi de tare, te ajunge oboseala”, a dezvăluit cunoscutul artist pentru FANATIK.

Acum o săptămână, a salvat o femeie de la moarte

În urmă cu câteva zile, așa cum spuneam în rândurile de mai sus, a reușit să salveze o femeie de la moarte. , întorcându-se spre casă, în orașul său, Câmpeni.

„Eu mă deplasam spre Câmpeni, iar pe partea dreaptă a carosabilului, înainte de orașul Abrud am văzut că ardea o mașină. O femeie era înăuntru. Nu mai putea să iasă. Am oprit repede. Am fost îngrozit de ce am văzut. Am scos-o cât am putut de repede din mașină. Am reușit să iau și bagajele pe care le avea acea doamnă.

Am înercat sincer cu mai multe stingătoare să sting focul. Nu am reușit. Noroc că au venit repede pompierii. Mașina oricum este făcută praf. Bine că săraca doamnă a scăpat cu bine. Mă bucur că nu am asistat la ceva mai rău. Mi-a stat inima în loc, sincer. M-am liniștit când am văzut că era ok, vorbea, respira, a scăpat de ce a fost mai rău”, ne povestise acum fix o săptămână talentatul artist.