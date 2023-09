Un român a rămas blocat în Grecia. Ce a pățit bărbatul este de-a dreptul ireal: ”Un moment groaznic”

Vacanță de coșmar pentru un român blocat în Grecia. Bărbatul, din Alba Iulia, a plecat în vacanță alături de soția sa și de o prietenă. Nimeni nu avea să știe însă ce va urma.

Un român a rămas blocat în Grecia din cauza inundațiilor

au afectat și turiști români. Bărbatul care a mers cu soția în vacanță spune că trăiește un adevărat coșmar, iar situația este extrem de complicată.

Mașina familiei a fost distrusă de inundații și urmează a fi adusă pe platformă în țară. Mașina era cumpărată recent, însă apele au luat-o și au aruncat-o într-un măslin, povestește bărbatul.

Se pare că autoturismul era parcat într-o parcare publică, alături de alte zeci de mașini. Ploile și fulgerele puternice au început însă marți dimineață. Au durat mai bine de 24 de ore, iar intensitatea era una extrem de mare.

“Acum o săptămână postam imagini superbe din Lefokastro, Grecia și mi-am dorit să se oprească timpul, să ne bucurăm de acest Rai, după un an in care am tras tare împreună cu Anușka. Eram fericiți că reușisem să luăm o mașină mai nouă (prima înmatriculare 2022) și că putem să mergem cu ea în concediu.

”Marți dimineața ne-am trezit din cauza ploii, a tunetelor și a fulgerelor ce brăzdau cerul. Suntem împreună cu o prietenă și ne-am spus de mai multe ori că nu am văzut și auzit așa tunete și fulgere, de intensitate atât de mare, niciodată în viață. Ziceai că se zdrobește cerul deasupra noastră”, a povestit bărbatul.

Scene incredibile povestite de turistul român

A urmat apoi un moment groaznic. Mașinile din parcare au început să fie luate de apă. Unele au fost scufundate în larg, în timp ce altele pur și simplu pluteau. Bărbatul compară cele întâmplate în Grecia cu ”sfârșitul lumii”.

Mai mult de atât, el spune că și localnicii au fost șocați. Se pare că nimeni de aici nu a mai experimentat astfel de fenomene meteorologice extreme, iar românul continuă să fie în stare de șoc.

”A fost un moment groaznic, deoarece apa a început să scoată mașinile din parcare una câte una, iar sfârșitul le-a fost în apa mării. Unele au rămas la mal, altele au plutit sute de metri și s-au scufundat în larg”, a mai povestit bărbatul.

Vacanța din Grecia s-a dovedit a fi un coșmar

În jur de 30 de mașini, spune bărbatul, au fost distruse în parcarea respectivă. Iar una dintre ele era și mașina cuplului, de care cei doi sperau că se vor bucura multă vreme de acum încolo.

Chiar și așa, reîntoarcerea acasă nu va fi deloc una simplă. Bărbatul a contactat deja autoritățile, astfel încât să primească toate actele necesare pentru companiile de asigurări.

Românul spune că poliția nici măcar nu a venit, iar acum, acesta așteaptă ca drumurile să fie deblocate pentru a reveni acasă.