Un român, acuzat în Italia de furt de curent. Carabinierii l-au prins în flagrant

Un român stabilit în provincia italiană Bologna este pus sub acuzare pentru furt calificat în formă continuată, întrucât folosea o priză ce aparținea primăriei din comuna Vergato pentru a-și încărca automobilul electric Tesla, scrie , citând publicațiile locale Il Resto del Carlino și Reno News.

Un angajat al primăriei a observat mașina albă care stătea la încărcat la stația din parcare, iar camerele de supraveghere au surprins automobilul de mai multe ori. În aceste circumstanțe, angajatul respectiv a chemat poliția.

Carabinierii l-au surprins pe bărbat în flagrant, cerându-i să-și deconecteze mașina de la priză. După analiza imaginilor de pe camere s-a descoperit că românul își pusese mașina la încărcat în patru zile diferite. Bărbatul s-a justificat afirmând că un localnic i-ar fi spus că poate să alimenteze la stația primăriei.

Explicația nu i-a convins pe carabinieri, mai ales că românul mai avusese probleme cu forțele de ordine, astfel că bărbatul a fost pus sub acuzare pentru infracțiunea de furt calificat săvârșit în formă continuată și urmează să fie judecat pentru fapta comisă.

Furtul de curent, o faptă frecventă în România

Furtul de curent electric rămâne în continuare o faptă săvârșită frecvent de români. În octombrie 2022, a fost suspectat chiar și un fost senator și secretar de stat, . După informațiile apărute în presă referitoare la branșarea ilegală la rețeaua de curent electric a unui imobil pe care îl deține, Boboc a precizat că acolo locuiește mama sa, iar casa este alimentată legal cu energie.

„Nu este adevărat. Am contor în regulă. Nu are legătură cu mine. Nu știu despre cine este vorba. Nu sunt eu. Eu am contor acasă, am tot ce îmi trebuie. Mulțumesc pentru grijă! Strada Dianei și mai cât? Așa Strada Dianei e lungă!”, a declarat Boboc, pentru presa locală din Brăila.

Lucrurile au fost mai clare în ce privește un grup de persoane din Olt, bănuite de furtul, deteriorarea și modificarea fără drept sau blocarea funcţionării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate. Nu mai puțin de , anchetatorii descoperind că metoda ingenioasă de furt de curent era folosită atât de persoane fizice, cât și de sedii de firmă.

„Din cercetări a reieşit că persoanele ar fi montat în interiorul contoarelor electrice, contra unor sume de bani, un dispozitiv telecomandat, în scopul consumării de energie electrică, din reţeaua publică, fără a fi înregistrat consumul şi fără a putea fi facturată cantitatea de energie electrică consumată, prejudiciul urmând a fi stabilit ulterior”, au explicat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.

Un alt caz relativ recent, din noiembrie 2022, a fost cel al unui localnic din comuna Mănăștiur, județul Timiș, care se racordase ilegal la rețeaua de curent. Pentru a proba fapta, oamenii legii au intrat în curtea bărbatului cu un excavator cu ajutorul căruia au descoperit un racord trifazat necontorizat care alimenta cu energie centrala electrică din locuință.