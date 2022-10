Un român care lucra în IT s-a sinucis în Anglia. O rudă a vorbit despre problemele pe care le avea tânărul

Conform informațiilor presei locale, se pare că tânărul s-a aruncat de pe stâncile de la Birling Gap în dimineața zilei de 22 iunie. El se numea Emilian Aboaice (23 de ani) și lucra în IT.

Ce probleme avea tânărul român care s-a sinucis

Trupul neînsuflețit a fost găsit pe faleza de lângă Eastbourne, oraș și district nemetropolitan din comitatul East Sussex. În cadrul anchetei desfășurate joi, 27 octombrie 2022, la Primăria din Eastbourne, s-a aflat că Emilian Aboaice locuia în Bicester (Oxfordshire).

ADVERTISEMENT

Născut în România, tânărul a locuit cu părinții săi până în 2019 și s-a mutat în Marea Britanie cu ajutorul unchiului său, Ionuț Aboaice. “Era un introvertit cu o pasiune pentru calculatoare.

Era timid și retras, dar mi-a spus la telefon că se descurcă bine și că face o meserie la care a visat“, a declarat unchiul tânărului care s-a sinucis.

ADVERTISEMENT

Totuși, Ionuț Aboaice a spus jurnaliștilor englezi de la că nepotul său i-a vorbit la un moment dat despre problemele pe care le avea. Astfel, Emilian a trecut prin perioade de depresie și .

Când a fost prima tentativă de sinucidere

Polițiștii din zonă au dezvăluit că Aboaice a mai încercat să se sinucidă și la data de 18 aprilie 2022. În acea zi, el a fost arestat în Țara Galilor, dar infracțiunea nu a fost dezvăluită în cadrul anchetei.

ADVERTISEMENT

Medicul legist din East Sussex, Alan Craze, a fost cel care a transmis oficial că Emilian Aboaice s-a sinucis. Altfel, amintim că în urmă cu patru zile, .

”Am un an de când nu mai urmez tratament pentru depresie, dar am reușit și să mă internez, am reușit să recunosc această boală, am reușit să accept, să mă duc, să caut, să cer ajutor. De aceea pe orice cale pot spun oamenilor să nu le fie teamă.

ADVERTISEMENT

Adică depresia nu este o rușine. Depresia nu este o boală rușinoasă. Depresia este o boală ca oricare alta și netratată este foarte, foarte periculoasă”, a declarat Flora Năstase într-un interviu acordat pentru FANATIK.