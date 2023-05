Un vasluian a murit călcat de tractor. Vehiculul era condus chiar de fratele său

Un bărbat de 48 din satul Vinderei, comuna Valea Lungă (județul Vaslui) a murit călcat de tractor. Se pare că victima stătea în afara cabinei, pe aripa unei roți, în timp ce fratele său conducea tractorul, informează publicația vasluiană .

În tractorul care mergea pe una din străzile satului se aflau doi frați: Nelu Bâgu (35 de ani) și Jan Bâgu (48 de ani). Primul se afla la volan, în timp ce al doilea stătea în afara cabinei, pe aripa unei roți. La un moment dat, din cauze deocamdată necunoscute, Jan Bâgu ar fi căzut sau sărit în mod deliberat de pe aripă sub roata vehiculului.

Poliția a fost sesizată cu privire la accident în jurul orei 16.40, iar la fața locului a ajuns de urgență un echipaj de ambulanță. Medicul nu a putut decât să constate decesul, întrucât victima nu mai prezenta semne vitale, iar leziunile afectaseră îndeosebi zona capului și a toracelui.

Șoferul s-a suit beat la volanul tractorului

Polițiștii încearcă acum să elucideze circumstanțele exacte ale tragediei care s-a soldat cu moartea bărbatului care avea patru copii. Situația s-a complicat după ce oamenii legii au descoperit că fratele victimei băuse înainte să se urce la volan.

„În urma primelor cercetări efectuate a reieșit că un tractor agricol, înregistrat în comuna Vinderei, condus de către un bărbat în varstă de 35 de ani, din Valea Lungă, a accidentat un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din aceeași localitate, care ar fi sărit de pe caroseria vehiculului agricol pe partea carosabilă, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut sub roțile acestuia. În urma producerii evenimentului rutier a rezultat decesul barbatului de 48 de ani.

Conducătorul tractorului agricol se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultând o valoare de 0.92 mg/l alcool pur în aerul expirat, în urma testării. În cauză sunt efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul, fiind deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului sau altor substanțe”, a declarat inspectorul de poliție Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui.

Recent au mai avut loc două accidente în care au fost implicate tractoare agricole. Pe 15 aprilie, în seara de Înviere, în localitatea Scurtu Mare din Teleorman, un șofer de 19 ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla condus de un tânăr de 21 de ani, care băuse.

Șoferul mașinii a murit pe loc, iar două fete de 17 ani care se aflau în autoturism au suferit răni serioase și au fost duse la spital. O altă persoană, care se afla pe aripa roții tractorului a fost proiectat pe câmp suferind doar răni superficiale. Accidentul a fost provocat de faptul că tractorul avea remorcată o semănătoare, nesemnalizată, pe care șoferul mașinii nu a văzut-o.

De asemenea, pe 21 aprilie, doi adolescenți de 17 ani care se aflau pe o motocicletă care circula între Urziceni și Ploiești. Ei au suferit răni la cap însă erau conștienți când au ajuns la spital, iar medicii au putut să-i salveze.