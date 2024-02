Una dintre cele mai iubite concurente de la Survivor România a confirmat că e însărcinată: “Imposibil de descris”

O concurentă de la Survivor România care de altfel a ajuns la sufletul publicului a confirmat că este însărcinată. Nu puțini sunt cei care au fost uimiți în momentul în care au aflat vestea.

Una dintre cele mai iubite concurente de la Survivor România a confirmat că e însărcinată

O fostă concurentă de la Survivor România este însărcinată. Este vorba despre o Războinică, care a participa la show-ul din Republica Dominicană în anul 2022. Chiar ea a făcut marele anunț.

. Nu puțini sunt cei care au îndrăgit-o în perioada în care se afla în Republica Dominicană, având în vedere stilul său.

Amintim totodată că Elena Matei a participat și la Chefi la Cuțite de la Antena 1. Astfel, aceasta a reușit să își demonstreze abilitățile în două show-uri complet diferite. Iar asta a fost chiar impresionant pentru fani.

, Elena Matei continuă să fie urmărită de o mulțime de persoane. Asta confirmă faptul că a reușit să ajungă la sufletele publicului.

Și iată că acum, Elena Matei a ieșit în față cu un anunț complet neașteptat. Fosta concurentă de la Survivor România a confirmat faptul că este însărcinată în 5 luni. Într-o postare pe contul personal de socializare, Elena Matei spune că timpul trece prea repede.

Elena Matei este însărcinată în 5 luni

De asemenea, vedeta a mai dezvăluit că nu poate descrie ce simte în această perioadă frumoasă din viața ei. Iar alături de acest mesaj, ea a publicat și o imagine cu burtica de graviduță.

„Imposibil de descris în cuvinte ceea ce simt în această perioadă. Trece atât de repede. 5 luni cu tine. Can`t wait to meet you (n.r abia aștept să te întâlnesc)”, este mesajul Elenei Matei de pe Facebook.

Menționăm faptul că fosta concurentă de la Survivor România ascunde în spate și o poveste impresionantă. Ea dezvăluia la un moment dat cum a luat naștere pasiunea pentru gătit, dar și afacerea proprie din domeniul culinar.

Mama ei a plecat în Austria să muncească, iar tatăl ei s-a ocupat de educația și creșterea sa. Drept urmare, aceste lucruri au motivat-o să facă ceva, astfel încât părinții să fie mândri de ea.