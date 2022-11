Cristina Șișcanu a stabilit deja unde își va petrece Crăciunul. Jurnalista a spus fanilor săi, pe rețelele de socializare, cum se va bucura de sărbătorile de iarnă.

Cristina Șișcanu, dezvăluiri despre vacanța de Crăciun din acest an

Cristina Șișcanu ține la tradiții și la familie, dar mai ales la cea din urmă. Într-o postare pe Instagram, vedeta a mărturisit că se va bucura de Crăciun alături de cei dragi, acasă.

ADVERTISEMENT

Unde își va petrece Cristina Șișcanu vacanța de Crăciun. Soția lui Mădălin Ionescu ține la tradiții

”Unde faci Crăciunul?”, a întrebat-o un fan pe soția lui Mădălin Ionescu.

”Acasă face Crăciunul, ca de obicei sau de cele mai multe ori l-am făcut acasă”, a răspuns vedeta.

ADVERTISEMENT

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz, în momentul de față. A atras atenția și mai mult publicului odată cu participarea la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

”Dragii mei, am primit foarte multe mesaje despre participarea mea la ”Bravo, ai stil!”. Vreau să vă spun că deja am câștigat enorm fiind în această competiție: am evoluat din punct de vedere stilistic, am învățat foarte mult despre estetică, fashion, trend-uri, ce mi se potrivește etc.

ADVERTISEMENT

Dar cel mai important lucru: și în această situație mi s-a confirmat că atitudinea și încrederea de sine fac diferența! A avea încredere în propria persoană nu înseamnă să fii lipsit de modestie, ci dimpotrivă !

Devii încrezătoare doar în urma unui proces lung de autocunoaștere prin muncă, perseverentă și autoeducare”, a declarat Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare, despre participarea la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

ADVERTISEMENT

Cristina Șișcanu, căsnicie solidă cu Mădălin Ionescu

și au trei copii: doi ai lui Mădălin Ionescu dintr-o căsnicie anterioară și unul al lor, biologic, mai exact, o fetiță pe nume Petra.

ADVERTISEMENT

Cu aceasta a fost căsătorit din 1997 până în 2011, dar până a divorța nu mai aveau nicio legătură de doi ani.

La un moment dat, Cristina Șișcanu o acuza pe Mihaela Coșerariu că nu prea se interesează de cei doi copii ai săi.

” (…) Îi vede pe Ştefania şi pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relaţia dintre ei… Pentru mine este un mister, eu nu aş putea să am o astfel de legătură cu copilul meu”, a spus Cristina Șișcanu.