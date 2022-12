Universitatea Craiova – FC U Craiova 0-0, în etapa a 19-a din SuperLiga. Un nou război al Băniei. Video

Meciul derby al Olteniei, Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948 are loc sâmbătă, 3 decembrie, cu începere de la ora 19:00. Cele două echipe sunt situate la poli opuşi în clasament dar ambiţiile şi orgoliile sunt mari şi de o parte şi de alta. Universitatea Craiova ocupă locul 4, cu 32 de puncte iar adversara ei este penultima, cu 16 puncte, pe loc retrogradabil.

Unde se joacă meciul Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948

Confruntarea Băniei, Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948, se desfăşoară sâmbătă, 3 decembrie, pe stadionul Ion Oblemenco din capitala judeţului Dolj, în etapa a 19-a din SuperLiga. Deşi cele două echipe au evoluţii complet diferite, cea a lui Mirel Rădoi fiind neînvinsă de multe etape iar cea a lui Nicolo Napoli nemaireuşind o victorie în campionat de două luni, meciul stârneşte mult interes.

Nici măcar vremea potrivnică fotbalului, rece şi cu ameninţare de precipitaţii, nu îi va opri pe fanii celor două echipe să vină la stadion şi sunt estimări că tribunele vor fi destul de populate. Deşi echipa familiei Mititelu nu a mai câştigat de mult şi e pe loc retrogradabil Mirel Rădoi a atras atenţia jucătorilor săi să se mobilizeze la maxim pentru că într-un derby se poate întâmpla orice.

Cine trasnsmite la TV partida Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948

Partida Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948 se joacă sâmbătă, 3 decembrie, de la ora 19:00, pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie, în etapa a 19-a din SuperLiga şi va putea fi urmărită la televizor pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Craiova este o vreme mohorâtă, cu cerul acoperit pe toată durata zilei, iar temperatura maximă a zilei nu va sări de pragul a cinci grade la orele prânzului, după care va începe să scadă spre seară, ceea ce îmseamnă că în cel mai bun caz la ora derbyului ar putea fi în jur de 3 grade. Meciul a fost încredinţat unei brigăzi din Bucureşti, condusă de Andrei Chivulete.

Ce jucători lipsesc din derbyul Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948

are serioase probleme de lot înaintea deerbyului Băniei. Sunt accidentaţi căpitasnul Bancu, Găman şi Martic, incerţi spre nu Koljic şi Hanca iar Screciu a luat roşu în restanţa cu Chindia şi este suspendat. Linia de mijloc va avea numai jucători defensivi: Căpăţână, Creţu, Nistor şi Vătăjelu, poate Nistor să fie cel mai înaintat spre a servi atacanţii.

este fără grecul Papdapoulos, cel mai bun fundaş central al său, accidentat, fără Enache, accidentat şi el şi fără activul fundaş stânga belgian Huyghebaert, suspendat. În această situaţie Napoli va fi nevoit să îl reprofileze pe compatriotul lui Huyghebaert, mijlocalul Baeten, pe post de fundaş stânga.

Cote la pariuri la derbyul Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948

O fi derby de Oltenia, o arde Bănia dar casele de paeriuri rămân impasibile şi stabilesc cotele în funcţie de locurile şi performanţele celor două echipe. Universitatea Craiova este destul de clar favorită, cotă 1,70 iar trupa italianului Napoli are 5,75 să răstoarne aceste calcule. Şansă dublă X2 are cotă 1,80, un gol al penultimei clasate are cotă 1,60 iar varianta GG ajunge la 1,75.

Sunt trei meciuri directe între cele două rivale din Craiova la nivel de Superligă şi toate trei au avut acelaşi final, adică victorie pentru echipa al cărei patron este Mihai Rotaru. Familia Mititelu doar visează momentan la dulcele moment când şi-ar putea înfrânge rivala, dar momentan Universitatea pare a fi clar echipa mai bună din oraş.