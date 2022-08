Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva 0-0 în play-off Conference League. A început meciul, oltenii în atac

Meciul Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva are loc joi, 18 august, cu începere de la ora 20:30 în cadrul manșei tur a play-off-ului Conference League. Oltenii visează să obțină calificarea în grupele unei competiții europene după ce în ultimii doi au eșuat lamentabil încă de la primele jocuri preliminare în fața unor adversari modești: Lokomotiva Tbilisi și apoi Laci din Albania.

Unde se joacă meciul Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva

Întâlnirea Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva se dispută joi, 18 august, de la ora 20:30, dar nu în locația obișnuită la meciurile de acasă ale alb-albaștrilor, stadionul Ion Oblemenco din Bănie, ci pe Stadionul Municipal din Turnu Severin, acceptat de UEFA pentru disputarea acestei partide, dar neacceptat pe mai departe dacă oltenii vor merge în grupe și vor avea din nou probleme cu arena lor.

Motivul pentru care Universitatea Craiova nu poate evolua în acest meci atât de important pe stadionul Ion Oblemenco, unde ar fi adunat în mod cert minim 20.000 de oameni în tribune, ține de decizia Primăriei de a permite desfășurarea unui eveniment muzical în detrimentul fotbalului, care ar fi putut aduce, în caz de calificare, o imagine de prestigiu Craiovei.

Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva

Partida – Hapoel Beer Sheva ase joacă joi, 18 august, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Turnu-Severin, în prima manșă a play-off-ului din Conference League și va putea fi urmărită pe micile ecrane, în direct, pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1 dar o mai puteți viziona și dacă intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Turnu Severin se anunță joi, 18 august, o vreme de-a dreptul caniculară, fără nici un strop de ploaie și cu maxima zilei urcând în termometre până la 36 de grade la orele amiezii. La startul partidei vor fi în jur de 30-32 de grade, deci obligtatoriu vor vor fi pe reprize pauze de hidratare. Va conduce acest meci arbitrul scoțian Nicholas Walsh, 32 de ani.

Ce jucători lipsesc de la Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva

are două probleme de lot înaintea manșei tur a play-off-ului Conference League cu Hapoel Beer Sheva de la Turnu-Severin. Fundașul central Valerică Găman este un caz mai vechi, de mai bine de trei săptămâni, dar noutatea nedorită este accidentarea suferită de Sergiu Hanca în meciul din turul 3 preliminar al Conference League, acasă cu Zorya Lugansk.

Hanca nu a fost inclus în lot la ultimul meci de campionat, câștigat acasă cu mari emoții, 1-0 cu Mioveni, cu oaspeții ratând penalty în minutul 90. Însă veștile despre starea lui de sănătate sunt îmbucurătoare și nu ar fi deloc exclus ca fostul jucător al Cracoviei să revină în lot la primul meci cu Hapoel Beer Sheva.

Cine este Hapoel Beer Sheva

Hapoel Beer Sheva este un club israelian înființat abia în 1949 dar cu toate acestea se poate lăuda cu un număr consistent de trofee pe plan intern cucerite până acum. Echipa cu care avea să iasă campion Ovidiu Hoban, are cinci titluri, ultimul în 2018, trei Cupe ale Israelului și patru Supercupe. Culorile tradiționale sunt alb-roșu.

Din 2007 Hapoel are patron o femeie, pe omul de afaceri Alona Barkal și cu aceasta la conducere s-au cucerit trei titluri iar sezonul trecut echipa a terminat pe locul 2, trei Cupe și două Supercupe, ultima chiar în acest an. Antrenor este Elyaniv Barda. În sezonul 2017-2018 Hapoel a fost colegă de grupă în Europa League cu FCSB. A pierdut acasă, 1-2, dublă Gnohere și a făcut egal la București, 1-1, gol Coman.

Cote la pariuri la jocul Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva

Casele de pariuri cred că Universitatea Craiova poate câștiga la Turnu Severin meciul programat pe teren propriu cu echipa israeliană, care are doar patru străini în lot, doi fiind portughezi. Oltenii au cotă 2,00 pentru a se impune, o victorie a oasepeților ajungând la cota de 3,60. Un gol înscris de Hapoel are cotă 1,60 iar un total goluri over 1,5 ajunge la 1,40.

Universitatea Craiova a ajuns în play-off după ce a trecut de Vllaznia Shkoder, 1-1 și 3-0 și de Zorya Lugansk, 0-1 și 3-0. Hapoel Beer Sheva a intrat în competiție tot în turul 2 pereliminar și are numai victorii: 2-1 și 1-0 cu Dinamo Minsk, 2-0 și 3-1 cu Lugano din Elveția. Este o echipă care primește greu gol și stăpânește la perfecție jocul de contraatac.