Universitatea Craiova îl prezintă oficial pe Reghecampf. Când e conferința

Universitatea Craiova l-a numit pe bancă pe Laurențiu Reghecampf, care . „Reghe” va fi prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă la stadionul „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova îl prezintă oficial pe Laurențiu Reghecampf în cadrul unei conferințe de presă

Clubul a anunțat pe pagina oficială de Facebook când va avea loc evenimentul mult așteptat. Astfel, fostul antrenor al lui Neftchi Baku va susține o conferință de presă miercuri, 26 iulie, ora 14:00, transmisă în direct de Universitatea Craiova.

„În curând. #Reghe”, a fost mesajul oltenilor așteptat cu nerăbdare de suporteri. Astfel, antrenorul revine pentru a patra oară în Bănie și la doar un an după despărțirea de Universitatea Craiova.

Laurențiu Reghecampf a stat doar o lună liber de contract, iar patronul Mihai Rotaru a explicat de ce a dorit să îl readucă atât de repede la Universitatea Craiova.

Până să fie prezentat oficial în conferința de presă, Laurențiu Reghecampf și-a început deja treaba la Universitatea Craiova. Miercuri dimineața, el a făcut cunoștiință cu noii săi elevi și a condus primul antrenament.

Mihai Rotaru explică alegerea lui Laurențiu Reghecampf: „Are o muncă de încheiat”

Mihai Rotaru : „Mi-am petrecut dimineața la birou, m-am consultat cu Costeșin și cu Reghecampf, din ce înseamnă detalii contractuale. Contractul e pe doi ani, de-asta vrem să-l anunțăm mâine, la 00:01.

Am considerat că Laurențiu Reghecampf are o muncă de terminat, noi nu am negociat niciodată cu doi antrenori în același timp și nu mai contează ce a fost înainte.

Știm în ce ne băgăm, ne cunoaștem foarte bine. A încetat o muncă și trebuie să și-o ducă la sfârșit. Acesta e răspunsul. Decizia e pentru Universitatea Craiova, obiectivul e titlul”, a dezvăluit patronul Universității Craiova, la .

Rotaru a mai transmis că va fi extrem de implicat de acum înainte la echipă: „În ultimii doi ani am vrut să mă retrag și să stau cât mai departe de ce înseamnă execuție. Din acest moment sunt implicat 100%, iau deciziile, nu mă consult cu nimeni.

Am încercat să impun un stil de management, am eșuat, dar acum sunt în teren din nou, ca să spun așa. Eu aprobam deciziile înainte. Am fost în perioada cu Mangia, ulterior a venit domnul Pițurcă, l-am lăsat să fie manager, la fel ca Ouzounidis, Bergodi sau Rădoi”.